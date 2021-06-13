Ekonomist Eğilmez'den Erdoğan'a rezerv yanıtı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Merkez Bankası rezervlerimiz 100 milyar dolar seviyesine ulaştı" açıklamasına ekonomist Mahfi Eğilmez'den yanıt geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün NATO Liderler Zirvesi öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri hakkında "100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız" ifadelerini kullandı.
'TCMB'NİN NET REZERVLERİ 13,6 MİLYAR DOLAR'
Bu açıklamanın ardından Ekonomist Mahfi Eğilmez, Twitter hesabından TCMB döviz rezervleri hakkında paylaşımda bulundu.
Eğilmez, "28 Mayıs 2021 itibarıyla TCMB'nin brüt rezervleri 93,7 milyar dolar, net rezervleri 13,6 milyar dolar, swap hariç net rezervleri eksi 56 milyar dolardır" dedi.
28 Mayıs 2021 itibarıyla TCMB'nin brüt rezervleri 93,7 milyar dolar, net rezervleri 13,6 milyar dolar, swap hariç net rezervleri eksi 56 milyar dolardır. Merkez Bankası rezervlerini güncellenmiş olarak aşağıdaki siteden izleyebilirsiniz. https://t.co/9z8VNrk3Os— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 13, 2021
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