Son dakika... Erdoğan’dan Biden ile görüşme yorumu

13 Haziran 2021 Pazar, 14:40

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

"Önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor.

İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. Türkiye olarak aynı anda birçok terör örgütüyle mücadeleyi yürütüyoruz. Dün Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırı, PKK'nın nasıl kalleş, vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

"24 NİSAN YAKLAŞIMI BİZİ ÜZDÜ"

Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değil.

Savunma sanayiine yönelik masa üstünda kalan konular var. En önemlisi F-35 konusu ABD sözleşmeye uymadı. Patriotlar konusunda ABD sözünde durmamış, bunları geri almış. Biz de malum S-400 konusunda adım attık.

"MB DÖVİZ REZERVİ 100 MİLYAR DOLAR"

Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Çinle çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Çinle 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı zaten, şimdi 3,6 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk.

MÜSİLAJ SORUNU

Biz mesajlarımızı verdik, YÖK Başkanımız mesajlarını verdi. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları konuştuk. 77 noktada bin 700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyette. 7/24 bu çalışmalar devam edecek. Toplanan müsilajlara yapılan incelemenin ardından ne olacağı belli olacak"