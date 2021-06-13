Erdoğan'dan gazeteciye: Maskeni çıkar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gazeteciyle yaşadığı diyolog sosyal medyaya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2021 Pazar, 14:58
Erdoğan'dan gazeteciye: Maskeni çıkar
Abone Ol google-news

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Açıklamanın soru cevap kısmında ise Erdoğan bir gazeteciyle yaşadığı diyolog sosyal medyaya yansıdı.

Erdoğan, kendisine soru soran gazeteciye "kendinizi taksim ederseniz iyi olur, maskeyi çıkarabilirsin" dedi. Erdoğan maskenin çıkarılmaması üzerine isteğini yineledi: 'Maskeni çıkar'

Diyalog sosyal medyaya yansıdı. İşte gelen yorumlardan bazıları;


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler