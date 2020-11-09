Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Berat Albayrak yorumu
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını değerlendirdi. Eğilmez, gelişmelere ilişkin "Memleket, bilinen her şeyin tersini kanıtlama merkezi gibi" yorumunda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın atanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararını değerlendirdi.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:
"Merkez Bankası Başkanı görevden alınıyor ardından Maliye Bakanı istifa ediyor ve ülkenin parası değer kazanıyor. Memleket, bilinen her şeyin tersini kanıtlama merkezi gibi"
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