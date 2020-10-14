Ekranları bile haczettiler
CHP'li Esenyurt Belediyesi’nin 2017 yılındaki borçlarından dolayı haciz işlemi uygulandı. Alacaklı tarafın avukatlarının talebiyle belediyenin numaratör, proje ve güvenlik kameralarının bağlandığı 14 adet ekrana haciz geldi.
BKS Turizm Taşımacılık, Enerji ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş avukatları alacakları için Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü’nün yetkilileriyle bugün belediye binasına geldi.
Şirket avukatları ve İcra Müdürlüğü yetkilileri 2017 yılında zamanında ödemesi yapılmayan alacaklar nedeniyle belediye binasında keşif incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonunda avukatlar, belediyenin girişinde bulunan 14 adet numaratör olarak kullanılan televizyonun haczedilmesini istedi. Geçmiş dönem borçları nedeniyle yapılan haciz ve icralardan dolayı belediye hizmetlerinin aksayacak duruma geldiği belirtildi.
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