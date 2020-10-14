Ekranları bile haczettiler

14 Ekim 2020 Çarşamba, 17:17

BKS Turizm Taşımacılık, Enerji ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş avukatları alacakları için Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü’nün yetkilileriyle bugün belediye binasına geldi.

Şirket avukatları ve İcra Müdürlüğü yetkilileri 2017 yılında zamanında ödemesi yapılmayan alacaklar nedeniyle belediye binasında keşif incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonunda avukatlar, belediyenin girişinde bulunan 14 adet numaratör olarak kullanılan televizyonun haczedilmesini istedi. Geçmiş dönem borçları nedeniyle yapılan haciz ve icralardan dolayı belediye hizmetlerinin aksayacak duruma geldiği belirtildi.