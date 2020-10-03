540 yıllık Fatih tablosunun ilk ziyaretçisi Kemal Kılıçdaroğlu

03 Ekim 2020 Cumartesi, 15:01

Açılışta basın mensuplarının karşısına geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa bir açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Bu güzel anı sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz. Ülkemiz için çok özel bir an. Anadolu dünyaya nice önemli isimler armağan etmiş çok kıymetli bir coğrafya. Fatih Sultan Mehmet yalnızca gencecik yaşında İstanbul'un fethedilmesini sağlayan cesareti, liderliği ortaya koyduğu için değil, çok farklı özellikleriyle müstesna bir isim.

Aklı, adaleti ve hoşgörüsüyle İstanbul'u bizim ve tüm insanlığın en nadide hazinelerinden biri haline getirdi. Birbiriyle yaşayamaz düşmanlar gibi gösterilmek istenen Doğu ve Batı dünyasını özgün bir sentez içinde buluşturdu. İstanbul'u örnek bir dünya başkenti yaptı. Bugün açılışını yaptığımız Fatih'in Rönesansı adlı sergi ve bu serginin pahabiçilmez eseri işte böyle bir tarihi kültürel arka plana sahip. Bu eseri ifade ettiği manevi değerlere İstanbullu hemşehrilerimizin tüm yurttaşlarımızın en güzel şekliyle sahip çıkacağından hiçbir kuşkum yok.

"TABLOYLA BİRLİKTE ÇOK DEĞERLİ BİR SÜRPRİZİMİZ DAHA VAR"

Tabloyla birlikte çok değerli bir sürprizimiz daha var, sergi düzeninde 3 ayrı sikke de sergilenecek. Bir tanesi, ki tablodaki diğer ismin büyük ihtimalle Cem Sultan olduğu tahmin ediliyor, bir tanesi Cem Sultan'ın 22 günlük kısa taht sürecinde bastırdığı sikke. Diğeri, Osmanlı Sah diye damgalı Venedik sikkesi, son olarak da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da 1476 yılında darp ettirdiği ilk altın para. Bu üçlemeyle kıymetli bir birlikteliği sizlerle paylaşmış olacağız.

Bu tabloyla karşı karşıya olmak beni şehrimiz adına çok heyecanlandırıyor. Bu sergiyi onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz sayın genel başkanım.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

İstanbul'u fetheden bir liderin, önderin portresini hep birlikte göreceğiz. İstanbul üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir kent. İstanbul'a yakışır bir tablo. Hep birlikte bu tablonun bugün seyrini gerçekleştireceğiz.