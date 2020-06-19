Ekrem İmamoğlu, Adalar'daki fayton kararının ardından konuştu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Kaymakamlığı'nın İBB'nin 60 elektirikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetmesi üzerine yaptığı ilk açıklamada, İstanbul Valisi ile görüştüklerini ve sorunun çözüleceğini söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada'daki Adalar Belediyesi'ni ziyaret etti. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile bir araya gelen İmamoğlu fayton meselesinin çözümüne ilişkin konuştu. Adalar ilçesindeki fayton meselesinin istişare edilerek ve şeffaf bir süreçle çözüldüğünü ifade eden İmamoğlu "Faytoncuların hiçbirinin faytonuna zorla el konulmadı. Konuşuldu, ciddi bir harcama yapılarak neredeyse 100 milyon liranın üzerinde bir harcama yapılarak faytoncuların faytonları satın alındı" dedi.
Adalar Kaymakamlığı'nın İBB'nin 60 elektirikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetmesi üzerine konuşan İmamoğlu, İstanbul Valisi ile görüştüklerini ve sorunun çözüleceğini söyledi.
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