Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası sürecinde verdiği sözü tuttu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında dile getirdiği, “Komşulukları canlandırmak için Mahalle Evleri açacağız” sözünü tuttu. Beyoğlu Örnektepe’deki Mahalle Evi’ni ziyaret eden İmamoğlu, “Bugün atılacak temel, şehrimizin geleceğini kurtaracak” dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, seçim vaatlerinden biri olan ve açılışı yapılan Örnektepe Mahalle Evi’ni ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu’na; CHP İstanbul milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan ve Murat Yazıcı eşlik etti.
İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:
“Şu anda, şehrin birçok duygularının var olduğu mahallelerdeyiz. Mahallerden birindeyiz. Şehir, aslında orada kuluçkalanıyor, büyüyor. Bütüncül olarak eksiğimiz varsa, hatamız varsa, doğrularımız varsa ya da ne kadar doğruysa, hepsi burada var. Kimse, kimseye suç atmasın, yani o mahalle öbür mahalleye, o semt diğer semte… Hepsi, bir bütün. Onun için bu mahallelerdeki kurguya katkı sunduğumuz zaman, birazcık dokunsak yeter. Çünkü, bizim insanlarımız, çok güzel insanlar. Sadece küçük dokunuşlar, onları bir araya getirebilmek, konuşturabilmek, gelişimine katkı sunabilmek… Bunun bir sıkıntılı tarafı şu: Akşam hamuru yoğur, fırına koy, sabah da al; olmuyor. Bunun ürünü; 5-10-15-20 yıl, bazen 25 yıla kadar gidebiliyor. Ama bugün atılacak temel, şehrimizin geleceğini kurtaracak. Hem Mahalle Evi hem kreş duygusu, bende onu yeşertiyor. Bütün katkı sunanlara teşekkür ediyoruz.”
Mahalle Evi’yle aynı yerleşkede bulunan “Yuvamız İstanbul Kreşi”ni de ziyaret eden İmamoğlu, öğrenciler ve öğretmenleriyle renkli sohbetler gerçekleştirdi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI ANITI
İBB Başkanı İmamoğlu, Mahalle Evi ziyaretinden önce de Bakırköy Belediyesi tarafından yaptırılan 'Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı'nı açtı.
Bakırköy Belediyesi, pandemi sürecinde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanları için, Sadi Konuk Devlet Hastanesi’ni gören meydana, 'Saygı Anıtı' yaptırdı. Heykeltraş Dilşad Akçayöz tarafından yapılan ve kaidesinde, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerinin yazılı olduğu heykel için gerçekleştirilen açılış töreninde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve İstanbul Tabip Odası Başkanvekili Prof. Dr. Rukiye Ömeroğlu birer konuşma yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı
- Bakan Koca: O kişiyi görevden aldım
- İktidar sustu, Twitter durmadı
Video Haberler
- Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan kurtardı
- ABD'de dehşetin görüntüleri!
- Sular çekilince, eski yapılar ortaya çıktı
- Ankara'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler
- Tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında deniz keyfi
- Hasta kocasına mızıkayla şifa oluyor
- TEM'de çekici dehşeti kamerada! Tehlike dolu anlar
- Tevfik Göksu'ya neden üzüldüğünü açıkladı
- Çocuklarının gözü önünde darbedildi! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı
- Bakan Koca: O kişiyi görevden aldım
- İktidar sustu, Twitter durmadı