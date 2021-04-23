Ekrem İmamoğlu 23 Nisan töreninde çok kızdı: Zavallılık yani

23 Nisan 2021 Cuma, 10:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan’ın 101’nci yıl dönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törene katıldı. İmamoğlu, İstanbul'daki 23 Nisan töreninin gerekli özen ve ihtimam gösterilmeden yapılmasıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya tepki gösterdi.

"PARAN YOKSA BÜYÜKŞEHİR'DEN İSTE"

İmamoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi burda... Beyoğlu Belediyesi ile çelenk koyma töreni yapıyorsun. İl Milli Eğitim müdürü... Paran yoksa Valilik'ten iste... Yoksa Büyükşehir'den iste.. Zavallı...

"ZAVALLILIK YANİ..."

Sabahın köründe yapıyorsun. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Bari 10.00'da yap. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün faaliyeti değil ki.. 23 Nisan'la ilgili bir kaç cümle etsene, Milli Egemenlikle ilgili, çocuklarla ilgili... Faaliyet raporu sundu bize gitti. Zavallılık yani. Zavallı. Çok üzücü yani..

"YOK HÜKMÜNDE"

Tamam kapanma var. Kapanalım. Şu bayramda şurada Valilik kontrol etmeliydi. Özenli düzenli yapmalıydı. Bu olmaz. Çelenk koyma kısmına bile katkı sunmuyorsun biz devreye girmek zorunda kalıyoruz. Siyasi partileri anons ediyoruz. Yani yok hükmünde. Çok acı. İstanbul Milli Eğitim Müdürü'nü kınıyorum. Net. Kınıyorum, çok ağır kınıyorum hem de.. Hadsiz bir bayram, çelenk koyma töreni yaptı. Çok hadsiz. İstanbul'a yakıştığını düşünmüyorum. İl Mİlli Eğitim Müdürü bunu ilk defa da yapmıyor. Aynı özensizlik geçen sene de vardı. Bu sene de var. Özensiz bir insan olduğunu düşünüyorum. Değerlerine sadık bir insan olduğunu düşünmüyorum.

TÖRENE İLİŞKİN DETAYLAR...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu, 101’inci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da törende hazır bulundu.

Törenin resmi bölümü, İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı’nın anıta çelenk koyması, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Ekrem İmamoğlu, resmi tören sonrası zabıta mangası eşliğinde getirilen İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı. İmamoğlu’nun ardından sırasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile DSP, AKP, Genç Parti ve Atatürk Vakfı yöneticileri de anıta çelenk koydu.