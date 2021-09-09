Ekrem İmamoğlu TikTok'ta paylaştı: Metro yapamazsın denmiştir

09 Eylül 2021 Perşembe, 22:25

Bakan Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilomboyu'nun ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırmıştı.

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşaatı tamamlanan metro duraklarında 'U' harfli tabela kullanılmasına ilişkin, "Ulaştırmanın 'U'su. İsteyen 'underground' anlasın, ister 'UBA' anlasın. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini 'U' yapıyoruz" demişti.

İMAMOĞLU'NDAN TİKTOK'LU YANIT

Bakan Karaismailoğlu'nun sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu, TikTok hesabından paylaştığı videoda, "İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun videosunda "Metro yapamazsın denmiştir" ve "Aynı anda 10 metro yapıyoruz" ifadeleri dikkat çekti.



