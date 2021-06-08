Ekrem İmamoğlu'ndan Beykoz Kulübü'ne ziyaret
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. lige yükselme mücadelesi veren İstanbul BAL takımı Beykoz'u ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. lige yükselme mücadelesi veren İstanbul BAL takımı Beykoz'u ziyaret etti.
Ziyarette Beykoz Kulübü Başkanı Zeki Aksu ve yöneticiler İmamoğlu'na forma hediye etti.
İstanbul'un (1908) en eski 4 kulübünden biri olan Beykoz'un kulüp lokalinde gerçekleşen ziyarete yönetim adına Alaattin Kılıç, Mesut Ekici, Ufuk Dağcı, spor insanı Hasan Al, iş insanı Turgay Lermioğlu katıldı. İmamoğlu, "İstanbulumuzun en kadim kulüplerinden Beykoz 1908'e bir sporsever ve kentin belediye başkanı olarak destek olmak isterim" dedi.
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