Ekrem İmamoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek

04 Ocak 2021 Pazartesi, 21:37

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan AKP'li Melih Bulu'ya tepki gösteren öğrenciler ve akademisyenlerin yanında olduğunu belirtti.

Partizanlığın her yerden sökülüp atıldığında Türkiye'nin çok güçlü bir olacağını vurgulayan İmamoğlu, "Ülkenin en güzel beyinleri yurtdışına gitmeyecek. Her görüşten gençler geleceğimiz için birlikte çalışacaklar o zaman. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Partizanlığı her yerden söküp attığımızda çok güçlü bir ülke olacağız. Ülkenin en güzel beyinleri yurtdışına gitmeyecek. Her görüşten gençler geleceğimiz için birlikte çalışacaklar o zaman. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ile Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'nin Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucularından ve AKP'den İstanbul milletvekili aday adayı olan Melih Bulu, rektör olarak atandı. Öğrenciler ve akademisyen, Bulu'nun rektörlüğe atanmasını 'kayyum' olarak değerlendirerek protesto etti. Bugün üniversitesi önünde gerçekleştirilen protestoda polis, öğrencilere plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti ve çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

Öğrencilerin kampüse girmek istemesi üzerine ise polis, kampüsün giriş kapısına kelepçe taktı. Öğrenciler, polisin kapıya kelepçe takmasına, "Polis, simit sat, onurlu yaşa" diyerek tepki gösterdi.