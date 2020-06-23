Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu paylaşımı: Adalet arayışımız hep sürecek

23 Haziran 2020 Salı, 19:45

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasının 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onanmasının ardından açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun karar sonrası paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"23 Haziran, İstanbulluların adaletten yana tarihe bıraktıkları bir izdi. Hukuksuzluğa karşı mücadelemiz, adalet arayışımız hep sürecek. Her şey çok güzel olacak, çok güzel olacak"