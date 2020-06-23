Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu paylaşımı: Adalet arayışımız hep sürecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanmasının ardından açıklamada bulundu. İmamoğlu, ''Hukuksuzluğa karşı mücadelemiz, adalet arayışımız hep sürecek'' dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasının 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onanmasının ardından açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun karar sonrası paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
"23 Haziran, İstanbulluların adaletten yana tarihe bıraktıkları bir izdi. Hukuksuzluğa karşı mücadelemiz, adalet arayışımız hep sürecek. Her şey çok güzel olacak, çok güzel olacak"
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