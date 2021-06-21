Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken tweet

21 Haziran 2021 Pazartesi, 19:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası koronavirüs yasaklarının esnetilmesiyle ilgili yaptığı açıklama esnasında "Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın tepki çeken bu açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir tweet attı.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da Dünya Müzik Günü’nü coşkuyla kutluyoruz. İstanbul’un 17 noktasına kurduğumuz sahnelerle mini konserler yapıyoruz, müzisyenlerimize destek oluyoruz"