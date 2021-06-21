Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken tweet
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki çeken açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dikkat çeken bir tweet attı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası koronavirüs yasaklarının esnetilmesiyle ilgili yaptığı açıklama esnasında "Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın tepki çeken bu açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir tweet attı.
İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’da Dünya Müzik Günü’nü coşkuyla kutluyoruz. İstanbul’un 17 noktasına kurduğumuz sahnelerle mini konserler yapıyoruz, müzisyenlerimize destek oluyoruz"
İstanbul’da Dünya Müzik Günü’nü coşkuyla kutluyoruz. İstanbul’un 17 noktasına kurduğumuz sahnelerle mini konserler yapıyoruz, müzisyenlerimize destek oluyoruz. https://t.co/OyxIj1UO8T— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 21, 2021
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