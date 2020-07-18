Ekrem İmamoğlu'ndan gülümseten yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabından İBB'ye şikâyette bulunan yurttaşın yolladığı karikatürü, "Kurban oliyim, hiç haberim yok" notuyla paylaştı.
Ekrem İmamoğlu, İETT otobüsleriyle ilgili şikâyeti olan bir yurttaşın İBB’ye başvurduğu karikatürü paylaştı.
"Mesela Üsküdar otobüsü bekliyorum ya Kadiköy geliyor ama Kadıköy bekleyeyim bu sefer de boyuna Üsküdar geliyor. Sorucam sadece derdi neymiş bakalım, ne alıp veremediği varmış benimle" ifadeleri kullanılan karikatürü İmamoğlu "Kurban oliyim, hiç haberim yok" yanıtlı notuyla paylaştı.
İşte o karikatür;
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