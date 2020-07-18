Ekrem İmamoğlu'ndan gülümseten yanıt

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 15:24

Ekrem İmamoğlu, İETT otobüsleriyle ilgili şikâyeti olan bir yurttaşın İBB’ye başvurduğu karikatürü paylaştı.

"Mesela Üsküdar otobüsü bekliyorum ya Kadiköy geliyor ama Kadıköy bekleyeyim bu sefer de boyuna Üsküdar geliyor. Sorucam sadece derdi neymiş bakalım, ne alıp veremediği varmış benimle" ifadeleri kullanılan karikatürü İmamoğlu "Kurban oliyim, hiç haberim yok" yanıtlı notuyla paylaştı.

İşte o karikatür;