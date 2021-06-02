Ekrem İmamoğlu'ndan İBBSK sporcusu Elif İldem'e destek paylaşımı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokyo 2021 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan İBBSK sporcusu Elif İldem'e destek verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokyo 2021 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor sporcusu Elif İldem'e sosyal medyada yaptığı paylaşımla destek verdi.
İmamoğlu, yayınladığı mesajda "Elif İldem, İBB Spor Kulübümüzün sporcusu ve paralimpik milli yüzücümüz. Tokyo 2021 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. Her zaman yanındayız Elif." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun paylaşımı:
"Suda özgür olduğumu hissediyorum"— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 2, 2021
Elif İldem, İBB Spor Kulübümüzün sporcusu ve paralimpik milli yüzücümüz. Tokyo 2021 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek.
Her zaman yanındayız Elif pic.twitter.com/Loy3CqPUX1
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