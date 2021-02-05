Ekrem İmamoğlu'ndan laiklik vurgusu

05 Şubat 2021 Cuma, 10:04

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliği olarak laiklik, 5 Şubat 1937 yılında anayasasının değiştirilmez hükümleri arasına girdi.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya adresinden yaptığı paylaşım şöyle:

Laiklik; din ile devlet işlerini birbirinden ayırarak hem devleti hem de inanç dünyasını korur. Türkiye Cumhuriyeti, 5 Şubat 1937’de laik bir devlet olarak tanımlandı ve bu kavram anayasamızda kalıcı bir şekilde yerini aldı. Kıymetini bilip ebediyen koruyacağız.