Ekrem İmamoğlu'ndan Lozan Antlaşması mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel twitter hesabından Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2020 Cuma, 08:38
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24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın bugün 97. yıldönümünü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. 

İmamoğlu şunları söyledi:

#LozanAntlaşması cephede kazanılan zaferin diplomaside perçinlenmesidir. Türkiye’nin tapusu Lozan’dır.



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