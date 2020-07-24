Ekrem İmamoğlu'ndan Lozan Antlaşması mesajı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel twitter hesabından Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.
24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın bugün 97. yıldönümünü.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
İmamoğlu şunları söyledi:
#LozanAntlaşması cephede kazanılan zaferin diplomaside perçinlenmesidir. Türkiye’nin tapusu Lozan’dır.
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