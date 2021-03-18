Ekrem İmamoğlu'ndan şehitlikteki tepkiye yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ıncı yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen tören sonrasında bir vatandaşın kendisine yönelik tepkisiyle ilgili olarak, "Herhangi bir tatsızlık yaşanmadı. Ben, orada, yüzlerce şehit ailesiyle, gazi ailesiyle, gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın” dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, yapımı tamamlanan Zeytinburnu’ndaki “Abay Kunanbayoğlu Meydanı” açılış töreni öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, “Sabah, şehitlikte yaşanan tatsızlıkla ilgili… ” şeklinde başlayan soruya, “Hiçbir tatsızlık olmadı. Ben, yüzlerce şehit yakını, gazi yakınıyla kucaklaştım, dertleştim; acılarımızı paylaştık. Bir vatandaşın, bence münasebetsiz bir girişimi oldu. Ben, kendisinin önce, ‘Konuşmak istiyorum’ dediğinde, ‘Konuşalım, bekleyin’ diye cevap verdim. Sonra, orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Yapacak bir şey yok. Kimdir, bilmiyorum; bakılır. Ama ben, orada yüzlerce şehit ailesiyle, gazi ailesiyle, gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın” yanıtını verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile sabah saatlerinde katıldığı Edirnekapı Şehitliği'ndeki tören sırasında bir kişinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu kişi, İmamoğlu'na, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" diye seslendi. İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık vermişti.
“ALLAH HİÇ KİMSEYİ ADİL OLAMAYAN BİR YARGILAMAYLA MUHATAP ETMESİN”
Bir soru üzerine eski Ordu Valisi’ne hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hakkında çıkan para cezası kararına değerlendiren İmamoğlu “Hukuka herkesin ihtiyacı var. Bir sanık olarak da ihtiyacı hissettim. Ama bir karar verildi, itirazımız devam edecek. Bu karara karşıyız. Çünkü hiçbir kusurumuzun olmadığını biz biliyoruz. Allah hiç kimseyi adil olamayan bir yargılamayla muhatap etmesin. Bence adil olmayan bir yargılamayla karşı karşıya kaldık, ama süreci takip edeceğiz. İstinaf aşaması var, daha sonra Yargıtay aşaması var” dedi.
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