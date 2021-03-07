Ekrem İmamoğlu'ndan, Ziya Selçuk'a çağrı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, 'yüz yüze eğitim' ile ilgili çağrıda bulundu. İmamoğlu, ''Gençlerden çok mesaj alıyorum. Yüz yüze eğitim başlamamışken yüz yüze sınav dayatmasından şikayetçiler'' ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.
Yapılan açıklamaya göre, yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak. Alınan karara göre, birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde yapabilecek.
Twitter üzerinden paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Gençlerden çok mesaj alıyorum. Yüz yüze eğitim başlamamışken yüz yüze sınav dayatmasından şikayetçiler. Eğitimde eşitsizlikten ve salgından endişeliler. Gençler, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın bu kararı gözden geçirmesini talep ediyor'' diyerek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulundu.
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