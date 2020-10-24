Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı da koronavirüse yakalandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Yasin Karahan’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı ve yıllardır danışmanlığını yapan Yasin Karahan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yasin Karahan, Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:
"Benim sevgili Başkanım covid-19 yakalanmış ikimiz de aynı kaderi yaşıyoruz Allah acil şifalar versin Başkanıma" dedi.
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