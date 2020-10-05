Ekşi Sözlük'te torpil iddiası! Eşini yazar yaptı

05 Ekim 2020 Pazartesi, 14:38

Türkiye’nin katılımcı sözlük platformlarından Ekşi Sözlük’te torpil tartışması yaşanıyor. Sözlüğün Genel Müdürü (CEO) olan kanzuk nickli Başak Purut’un, alexandraarzat nickli eşi Alexandra Arzat’ı torpille yazar yaptığı ve bir sözlük yazarının, alexandraarzat’ı tiye alması sebebiyle sözlükten atıldığı iddia edildi.

Birgün'ün haberine göre, iddia, sözlükte açılan “kanzuk'un eşini torpille yazar yapması” başlığıyla gündeme getirildi. Başlığı açan lafalaf nickli sözlük yazarı, “ekşi sözlük'ün içler acısı halini gösteren olay” yorumunu yaptı.

Lafalaf nickli yazar ayrıca, kanzuk’un eşi alexandraarzat’ı eleştiren bir diğer sözlük yazarı londonphile’nin ise uçurulduğunu (sözlükten atıldığını) belirtti. Lafalaf, yazdığı entry’de şu ifadeleri kullandı:

‘FIRST LADY ELEŞTİRİLEMEZ’

"ekşi sözlük'ün içler acısı halini gösteren olay. (bkz: alexandraarzat)

bu da yetmiyor alexandraarzat başlığında hanımefendinin kalbim diyerek hitap etmesini eleştiren bir yazar sen nasıl beni eleştirirsin denilerek çaylak yapılıyor. londonphile bu da yettmiyor yazar daha sonra uçuruluyor.

bu entry'de de gördüğümüz gibi yazar "edit: yolun açık olsun paşam." denilerek uğurlanmış. niye? çünkü first lady eleştirilemez.

burayı takip edenlerin çoğunluğu ülkede adalet olmadığını savunan bir topluluk ve burada iyi kötü bunu dile getirebiliyor. sen böyle bir platformda bunu yaparsan yazar kaybedersin ya da anlayacağın dille söyleyelim para kaybedersin kanzuk."

lafalaf’ın paylaşımına göre, londonphile nickli sözlük yazarının uçurulmasına neden olan eleştirel entry’de, yazar, alexandraarzat’ı kanzuk’a “kalbim” dediği için tiye alıyor.

Yazarın 'uçurulmasına' neden olduğu iddia edilen entry.

Yine lafalaf’ın aktarımına göre, sözlükten uçurulan londonphile, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

‘OLAYLAR ŞÖYLE GELİŞTİ…’

“merhaba, ben londonphile. olaylar şöyle gelişti:

1. hanfendinin bana forumdaymışız gibi cevap vermesi ve kanzuk'un da söz konusu entry'yi favlaması üzerine ilk önce entry'de belirttiğim gibi kendi rızamla kapattım.

2. kısa süre sonra hesabı kapattığım için gerekçesini bilmediğim bir şekilde entry'yi sildiler.

3. sonra başlıktaki şükela moduna müdahale edip en beğenilenleri aşağı çekip kendi beğendikleri ama gerçekte tutmayan entry'leri yukarı taşıdılar ( ssg'nin sözlüğü sevgilisi için açtığını iddia eden entry gibi)

4. sonrasında da beni uçurmuşlar. yani sonuç olarak onlar uçurdu.

bu olandan gayet memnunum, ben böyle bir şey yapmasam olaylar bu kadar ses getirmeyecek, hanfendi karakterini bu şekilde ortaya koyup kendini rezil etmeyecek, kanzuk da bu hallere düşmeyecekti. umarım bir hareket başlar ve herkes hesaplarını kapatıp ekşi şeyler olayındaki toplu entry silme vakalarındaki gibi kanzuk'u dize getirir.

destek olan herkese ve konuyu gündeme taşıdığınız için başta size teşekkürler.”

ALEXANDRAARZAT’IN CEVABI

Kanzuk nickli Başak Purut ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Eşi alexandraarzat ise sözlükten uçurulan yazara hitaben “Yolun açık olsun paşam” ifadelerini kullanarak şöyle bir entry yazdı:

“@londonphile dilediğinizce kusabilirsiniz ama az ötede lütfen... ben "kalbim" diyerek seviyorum, siz başka türlü sevin tutan mı var? insanların içlerinden gelerek, tüm samimiyetleriyle sevdikleri kişilere hitap etmeleri sizi neden rahatsız ediyor? asıl ben sizin yerinize utanıyorum, konuşmuş olmak için konuşuyorsunuz; zaman kaybısınız.

edit: yolun açık olsun paşam.”

Öte yandan alexandraarzat’ın ilk entry’sini 4 Ekim (dün) girdiği görülüyor. Yazar, “kanzuk’un evlenmesi” başlığına girdiği entry’de ise “herkese merhaba. öncelikle, ekşi sözlük'e oldukça yabancıyım. henüz geçtiğimiz gün üye oldum. bugün ilk entry'mi giriyorum” diyor.

ÇOK SAYIDA BAŞLIK AÇILDI

Torpil iddiası kısa sürede sözlüğün ana gündem maddesi oldu. 5 Ekim gününün ilk saatlerinde açılan “kanzuk'un eşini torpille yazar yapması” başlığına kısa sürede binden fazla entry girildi.

Sözlükte torpil iddiası tek bir başlıkta gündem olmadı. Yazarlar “5 ekim 2020 ekşi sözlük boykotu”, “5 ekim 2020 alexandra arzat açıklaması” ve “5 ekim 2020 ekşi sözlük olayları” gibi başlıkların yanı sıra, olayda sözü anılan yazarların adlarına ilişkin başlıklarda da konu hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Yanı sıra, “alexandra arzat'a itibar suikastı yapılması” gibi alexandraarzat ve kanzuk’u savunan başlıklar da açıldı.

EKŞİ SÖZLÜK’TE NASIL YAZAR OLUNUYOR?

Ekşi Sözlük’te yazarlık, ‘çaylak’lık aşamasından başlıyor. Yazarlar ilk önce çaylak statüsünde en az 10 adet entry giriyor. Daha sonra ‘değerlendirme süreci’ başlıyor. Değerlendirme sürecinin ne kadar sürdüğüne ilişkin ekşi sözlük’ün kesin bir açıklaması yok. Sözlükteki “çaylakların ortalama onay bekleme süresi” başlığında ise yazarlar bekleme sürelerine ilişkin farklı zaman dilimleri paylaşıyor. Bazı yazarlar 5-6 ay beklediğini, bazıları ise bekleme sürelerinin 2,5 yıla yaklaştığını dile getiriyor.