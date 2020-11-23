Eksik Aslan galibiyet peşinde
Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek. Haftanın kapanışına sahne olacak maç saat 19.30'da başlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Maç beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.
Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyor.
MUHTEMEL İLK 11
Fatih Terim’in takımını sahaya, Fatih, Linnes-Donk-Marcao-Saracchi, Taylan, Feghouli-E.Akbaba-Ömer-E.Kılınç Diagne 11'i ile sahaya sürmesi bekleniyor.
SON 3 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.
Galatasaray, sonraki üç maçında ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.
TAKIMDA 9 EKSİK
Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 futbolcu ile koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek.
Yaşadıkları sakatlıklar sonrası tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir maçın kadrosunda yer almayacak.
Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için müsabakada görev yapamayacak.
TAYLAN ANTALYALI VE BELHANDA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Taylan Antalyalı ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.
49. RANDEVU
Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 108 golüne, Kayserispor 37 golle yanıt verebildi.
Galatasaray, geçen sezonki maçlarda rakibini deplasmanda 3-2, İstanbul'da da 4-1 mağlup etti.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 24 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.
İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 71 gol atıp, kalesinde 17 gol gördü.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 48 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Erdoğan'dan kendisini alkışlamayanlara sitem
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Babacan'dan Erdoğan'a çağrı: Biraz yavaş
- Davutoğlu'nun 'Kürtçe' yanıtına MHP'den sert tepki
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Hiç kimsenin şahsi ifadeleri bizimle ilişkilendirilemez
- İYİ Partili Aydın’dan Bahçeli’ye ‘açılım’ eleştirisi
Video Haberler
- Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Erdoğan'dan kendisini alkışlamayanlara sitem
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Babacan'dan Erdoğan'a çağrı: Biraz yavaş
- Davutoğlu'nun 'Kürtçe' yanıtına MHP'den sert tepki
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Hiç kimsenin şahsi ifadeleri bizimle ilişkilendirilemez
- İYİ Partili Aydın’dan Bahçeli’ye ‘açılım’ eleştirisi