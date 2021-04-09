Barcelona - Real Madrid maçının hakemi sakatlandı dev maçın hakemi değişti
La Liga'da yarın oynanacak Real Madrid - Barcelona maçına atanan Mateu Lahoz'un yerine Gil Manzano'nun görev alacağı belirtildi.
Ligde zirve mücadelesini yakından ilgilendiren El Clasico'da hakem değişikliği yaşandı. Marca’da yer alan haberde, önceki gün Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Munih – Paris Saint Germain maçında görev yapan Mateu Lahoz’un sakatlandığı ve yerine Gil Manzano’nun geçtiği ifade edildi.
SÜPER KUPA FİNALİNİ YÖNETMİŞTİ
17 Ocak’ta Barcelona ve Athletic Bilbao arasında oynanan İspanya Süper Kupa finalini yöneten Gil Manzano uzatma dakikalarında Lionel Messi’yi oyundan ihraç etmişti. Bu sezon Real Madrid’in üç maçını yöneten İspanyol hakem, bir kez Barcelona maçında görev aldı.
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