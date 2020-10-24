El Clasico'nun en dramatik olayı!

24 Ekim 2020 Cumartesi, 13:42

Barcelona-Real Madrid rekabetinde oynanan birçok maç dramatik olaylara sahne olsa da 1968’de oynanan El Clasico öncesinde yaşanan olay, ezeli rekabetin tarihindeki en acıklı olay olarak yerini aldı.

Futbol kariyerine ülkesi Uruguay’ın takımlarından Racing Club de Montevideo’da başlayan Julio Cesar Benitez, 1959-1960 sezonunda İspanya Ligi takımlarından Real Valladolid’e transfer oldu. Benitez, ligde oynayan şanslı yabancı oyuncudan bir tanesiydi. Francisco Franco yönetimindeki ülkede futbol federasyonu yabancı oyunculara sınırların kapatılması kararını aldığında Benitez, Valladolid’de forma giyiyordu. Yabancı kuralının sözleşmesi olan oyunculara uygulanmaması kararı Benitez’i İspanya’da tutmaya yetmişti.

1 sezonluk Valladolid ve Real Zaragoza macerasının ardından gösterdiği iyi performansla bir sonraki durağı Barcelona oldu. Barcelona’da 123 maça çıkarak 10 gol kaydeden Benitez, o zamanki adıyla Copa Del Generalisimo, bugünkü adıyla Copa Del Rey’i ve 1965-66 Fuar Kupası’nıı kazandı. Uruguaylı futbolcunun Barcelona kariyerindeki en önemli olaylar kazandığı iki kupa gibi gözükse de kariyerini ve hayatının sona ermesine sebep olan olay futbolculuk kariyerinin önünde geçti.

1967-68 sezonunun 27.haftasında oynanacak Barcelona – Real Madrid maçı öncesinde Julio Benitez ve eşi, Barselona’ya yakın bir yer olan Andorra’ya tatile gitti. Maçın El Clasico olmasının yanında ligin kaderini de bu maç belirleyecekti. Real Madrid Nou Camp’a rakibinin 3 puan önünde geliyordu ve beraberlik Real Madrid’e yetiyordu. Andorra dönüşünde Benitez ile karşılaşan gazeteci Jose Maria Ducamp, Benitez’e karnındaki şişliğin ve kızarıklığın ne olduğunu sorduğunda cevap alamadı. Ertesi gün antrenmana çıkan Benitez, antrenman esnasında fenalaştı ve kulüp doktorunun tavsiyesiyle hastaneye yatırıldı.

Ateşinin yüksek olmasına rağmen durumunun iyiye gitmesinden dolayı evine giden Benitez için işler aslında kötüye gidiyordu. Benitez’in eşi yıllar sonra verdiği röportajda o günü şöyle anlatıyordu; ‘’ Eve geldiğinde bilinci yerinde değildi. Hastanede alerji için iğne yapmışlar fakat yapılan iğne işe yaramadı ve Julio daha kötüye gitti.’’

Eve dönmesinin ardından Benitez, maçtan bir gün önce hayatını kaybetti. İspanyol basınında Benitez’in Andorra’ya gittiğinde yediği deniz ürünlerinden zehirlendiği yazıldı. Ama bu doğru değildi. Benitez’in eşi La Vanguardia’ya verdiği röportajda bunun doğru olmadığını söylemiş, Andorra’da deniz ürünleri yemediklerini açıklamıştı. Doktorlar ise Benitez’in ölümünün gerçek sebebinin zehirlenmeye bağlı olduğunu konusunda ısrar ediyordu. Yıllar sonra tekrar araştırılan olayda, Franco dönemindeki gazetelerin bilgileri doğru yansıtmadığı, Benitez’in iki kez Hepatit geçirdiği ve ölümüne sebep olan şeyin yapılan iğne olabileceği belirtilse de Julio Benitez’in ölümü hiçbir zaman aydınlatılamadı.

1967-68 sezonunun 27.haftasında oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı öncesinde yaşanan bu olay Barcelona’yı derinden etkiledi. Barcelona maçın 1 hafta ertelenmesini talep etse de federasyon, Real Madrid’in Barcelona’da olduğunu ve tekrar seyahat etmelerinin zor olduğunu belirterek karşılaşmayı 2 gün sonraya erteledi. 2 gün sonra oynanan karşılaşmada Zaldua ve Pirri’nin golleriyle maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Berabere biten maç sonrasında Real Madrid lig şampiyonluğuna ulaşırken, Julio Cesar Benitez’in yıllar sonra bile çözülemedi.