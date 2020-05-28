El ele tutuşan çocuk heykellerini kırdılar!

28 Mayıs 2020 Perşembe, 14:30

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce yapılan Boğaçayı Rekreasyon Alanı içerisindeki çocuk oyun alanına, el ele tutuşmuş 7 çocuk heykeli koyuldu.

Ziyaretçilerin fotoğraflar çektirdiği heykellere aradan geçen kısa sürede zarar verildi. 7 heykelden 2'si kimliği belirsiz kişiler tarafından tamamen yerinden söküldü. Kalan 5 heykelin ise kiminin parmakları, kiminin kolları kırıldı. Sökülen heykellerden birinin ise bacak kısmı alanda kaldı.