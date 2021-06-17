El Salvador Bitcoin için yardım talep etmişti: Dünya Bankası'ndan yanıt verildi
El Salvador'un Bitcoin'in uygulamaya konulması için yardım talebine Dünya Bankası olumsuz yanıt verdi.
El Salvador, geçtiğimiz haftalarda dünyanın önde gelen kripto parası Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden ilk ülke oldu. Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden El Salvador'un yardım talebine Dünya Bankası olumsuz yanıt verdi. Bankadan yapılan açıklamada, çevresel etkiler ve şeffaflık göz önüne alındığında El Salvador'un Bitcoin'in uygulamaya konulmasına yardımcı olamayacaklarını söyledi.
Reuters'ın haberine göre gönderilen e-postada, "Para şeffaflığı ve çeşitli düzenleyici süreçler de dahil olmak üzere El Salvador'a yardım etmeye kararlıyız" bilgisine de yer verildi.
Ancak açıklamada aynı zamanda, "Endonezya hükümeti, bize Bitcoin konusunda yardım için başvurduysa da bu, çevresel ve şeffaflık eksiklikleri göz önüne alındığında Dünya Bankası'nın destekleyebileceği bir şey değil" denildi.
IMF İLE GÖRÜŞME
El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, IMF ile devam eden müzakerelerin başarılı olduğunu söylemişti. Ancak IMF, geçen hafta ülkenin Bitcoin'i benimsemesinde "makroekonomik, finansal ve yasal sorunlar" gördüğünü söylemişti.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin teklifiyle hazırlanan ve Kongresi'nin onayladığı yasa, 90 gün içinde yürürlüğe gireceği ve Bitcoin'in El Salvador'da ABD Doları gibi resmi para birimi olacağı açıklanmıştı.
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