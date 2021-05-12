"Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü 'Alevi köyüne okul yaptırmam' dedi" iddiası

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:49

Elazığ’ın merkeze bağlı Uzuntarla Köyü'nde bulunan bir köy okulu, 2020 yılında yatırım programına girdi. Ancak kentte meydana gelen depremin ardından okulun ağır hasar aldığı iddiasıyla yıkımına karar verildi. Okulunun tekrar yapımı için TOKİ tarafından ihalesi yapıldı.

KRT'den Ardıl Batmaz'ın haberine göre; Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk tarafından okulun yapımın engellenmeye çalışıldığı öne sürüldü. Uzuntarla köyü muhtarı Ali Özarslan, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk’ün, “Bu Alevi köyüne okul yaptırmam” dediğini iddia etti.

“BU ALEVİ KÖYÜNE OKUL YAPTIRMAM”

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtük’ün, kendisine, “Bu alevi köyüne okul yaptırmam” dediğini iddia eden muhtar Özarslan, “Köy heyetiyle birlikte Feyzi Gürtürk ile görüşmeye gittim. Yatırım programında köyümüze okul yapımı onayı olmasına rağmen okulun Cip köyüne yaptırılacağını öğrendim. ‘Cip köyüne yaptıramazsın’ dedim. Feyzi Gürtürk ise bana, ‘Bu Alevi köyüne okul yaptırmam’ dedi” ifadelerini kullandı.

Okulun yıkımı yapılmadan önce diğer köylerden gelen öğrencilerle birlikte 230 öğrencinin burada eğitim gördüğünü, ancak bu öğrencilerin 18 kilometre uzaklıktaki Şahinkaya Köyü'nde okumak zorunda bırakıldıklarını ifade eden muhtar Özarslan, “Mevcut Milli Eğitim Müdürü’nden önceki müdürümüz köyümüzü ziyaret ettiğinde bana, ‘köyümüze yeni bir okul yapalım’ dedi. Biz de 16 derslik okul yapımı için dilekçelerimizi verdik ve ilk olarak 2016 yılının yatırım programına alındı. Milli Eğitim Müdürlüğüne okul yapımı için 14 dönümlük bir arsa talebinde bulunmuş, talebimiz de kabul edilmişti. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Feyzi Gürtürk’ün gelmesinin ardından okul inşasının araziye sığmayacağı gerekçesiyle 16 derslik okul yapım programı iptal edildi. Sonrasında biz bu karara itiraz ettik ve 8 derslik okul yapımı 2020 yılı yatırım programına alındı. Sonrasında ise Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Cip köyüne okul yaptırılması talebinde bulundu. Bu taleple ilgili itirazlarımızı ettik ve Cip köyüne okul yapımına başlanmayacağı söylendi” diye konuştu.

“HASAR TESPİT RAPORU ÇIKARILMADAN OKUL YIKILDI”

Muhtar Özarslan, 24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından, köy okuluyla ilgili hasar tespit raporu çıkarılmamasına rağmen okulun yıkıldığını ifade etti.

Özarslan’ın iddiası şu şekilde:

"Köyümüzdeki okul yapımının, 2020 yılı yatırım programına alınması sonrasında ilimizde 6.8 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen depremde okulumuzla ilgili hiçbir hasar tespit raporu çıkarılmamasına rağmen aynı gün makinaları gönderip okulumuzu yıktılar. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk’ün bana söz vererek, ‘muhtarım senin okulunu hemen yaptıracağım. Zaten okul yatırım programında, hemen başlayacağız’ demesi üzerine yıkıma izin verdim. Bana iki tane müteahhit yolladı. Ancak okulumuzun yıkılması adına bunlar yapılmış. Sonrasında bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı."

“VALİ, KİMDEN İZİN ALDI DA BU OKULU İPTAL ETTİRİYOR’ DEDİ”

Milli Eğitim Bakanlığı'na taleplerini yinelediklerini belirten muhtar Özarslan, okul yapımının onaylandığını, TOKİ tarafından ihalesinin yapıldığını belirtti. Özarslan, okul yapımının engellenmesi için Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki kez dilekçe verildiğini de söyledi.

Muhtar Özarslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müteahhitleri bile engellemeye çalışıyorlar. Bu olaydan Elazığ Valisi Erkaya Yırım’ın da haberi var. Vali beye yaşanan olayı anlatınca, bana, ‘kimden izin aldı da bu okulu iptal ettiriyor’ dedi. Sonra Feyzi Gürtürk beni aradı ve ‘muhtar kimi ararsan ara, ben bu okulu iptal edeceğim’ diyerek yüzüme telefonu kapattı. Yaşadığımız bu sorun için kimse yardımcı olmuyor, milletvekillerine de zaten ulaşamıyorum."

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: İFTİRA

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise, “Bu iddialar tamamen iftira. Cip köyünde ve Uzuntarla köyünde okula ihtiyacımız yok. Merkezde okula ihtiyacımız vardı. Okulun merkezde yapılmasına ilişkin resmi yazımızı da bakanlığa yazdık. Diğer iddiaların hepsi iftiradır. Ben muhtara da söyledim bunları. Öyle bir şey yok. Bizim amacımız devletin yatırımlarını doğru bir şekilde kullanmak. Yani 2 yıl sonra ahır olacak, kullanılmayacak bir yere biz niye okul yapalım? Muhtarın bu iddialarını ispatlaması gerekiyor. Belgesi olması lazım. Gizli saklı da yapmıyoruz. Resmi yazımızı da bakanlığa yazdık. Bakanlığın okulu yapıp yapmayacağı, bakanlığın tasarrufunda olan bir şey” açıklamasında bulundu.