Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre, saat 17.17'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Depremin derinliği 8.50 km olarak bildirildi.
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