Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2021 Pazar, 17:31
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, saat 17.17'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 

Depremin derinliği 8.50 km olarak bildirildi.


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