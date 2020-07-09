Elazığ’da 87 emekçi korona şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Aynı çalışma ortamı ve aynı yatakhaneyi paylaştıkları arkadaşları hastaneye kaldırılmasına karşın önlem almadan çalıştırılmaya devam edildiklerini iddia eden işçiler, “Bin kişi aynı anda hiçbir koruyucu önlem alınmadan, sosyal mesafe kurallarına uyulmadan çalıştırılıyoruz. Tedirginiz” ifadelerini kullandı.

Elazığ Meryem Dağı mevkiinde Egemen İnşaat ve Dost İnşaat’ın ortaklığıyla yapılan konutların inşaatında çalışan işçilerde koronavirüs görüldüğü iddia edildi. Önceki gün 87 kişinin koronavirüs tanısıyla hastaneye kaldırıldığını belirten bir işçi, “Hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ediyoruz. Karantina yok. Ölüm korkusuyla çalışıyoruz. Aslında hastaneye kaldırılan arkadaşlarımız bir süredir şantiyede karantinadaydı. Ancak durumları fenalaşınca doktorlar geldi. Son ana kadar hasta olan işçileri bizden ve herkesten gizlediler” diyerek tepkisini dile getirdi.

İşçiler, konutların yapımında bin işçinin çalıştığını ve birçoğunun maske takmadığını ve dezenfektanın olmadığını savunarak, “İşyeri sahibi bizlere maske vermiyor. Kendi maaşımla maske ve dezenfektan alıyorum. Yemek yediğimiz alan yeterince büyük olmadığı için sosyal mesafeye dikkat edemiyoruz. 3 katlı konteynerlar da kalıyoruz bir katı boşaltılarak arkadaşlarımız hastaneye götürüldü” diye konuştu.

ÜÇ AY KALDI

Egemen İnşaat ve Dost İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Aysan Çelik, konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada koronavirüs teşhisi konulan işçilerin kendi çalışanları olmadığını belirtti. Çelik, deprem konutlarını yaptıklarını ve 3 ay sonra evleri teslim etmek zorunda olduklarını söyleyerek, “25 değil, 5 işçide koronavirüs görüldü. Bu işçiler de temizlik için dışarıdan gelenlerdir. İnşaatın başından beri koronavirüse karşı tedbirleri aldık.1000 kişi çalışıyor. Evleri teslim etmemiz için 3 ay süremiz kaldı. Türkiye genelinde birçok işyerinde de koronavirüs vakası görülüyor. İş güvenliği uzmanı şantiyede 24 saat çalışıyor. Alınan önlemler sürekli denetleniyor” dedi.