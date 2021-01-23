AFAD'dan deprem sorusuna garip yanıt: Elazığ’da ne gizleniyor?

23 Ocak 2021 Cumartesi, 03:00

Elazığ depreminin üzerinden 1 yıl geçerken bölgede yaşayan depremzedelerin durumuna ilişkin verileri öğrenebilmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığımız başvurunun ardından yönlendirildiğimiz Elazığ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, “Her bilgi paylaşılmaz” diyerek sorularımıza yanıt vermedi.

SORUYA KARŞI SORU

“24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ depremi sonrasında bölgede mağdur olan kaç depremzede vardır”, “Konteynırlarda yaşayan depremzedeler için hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılmıştır ve yapılacaktır”, “Depremzedelere yaşamlarını sürdürebilmeleri için nakdi yardım düzenli olarak yapılıyor mu” yönündeki sorularımıza ne için istediğimiz sorularak dilekçe talep edildi.

Bilgi almak için telefonla ulaştığımız görevli memura neden yanıt verilmediğini sorduğumuzda ise “Sizin gazeteci olduğunuzu anlamıştık zaten. Her bilgi paylaşılmaz. Bana şefim ne söylediyse CİMER’e de yanıt olarak onu gönderdik. Dilekçe verseniz bile verileri paylaşmayacağız” yanıtı verildi.

‘KİMDEN NE BEKLEYELİM’

Depremzedelerle ilgili bilgiler kamu kurumlarınca saklanırken Elazığ’da konteynır kentte yaşayan yurttaşların mağduriyeti sürüyor. Sivrice Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Bedri Saygılı ailesiyle birlikte konteynır kentte yaşayanlardan biri. Nisan 2021’de TOKİ evlerinin teslim edilmesi gerektiğini anlatan Saygılı, “Muhtemelen teslim tarihini uzatacaklar. Yetişmesi imkânsız. Hiçbir bina bitmedi. Yıkılmayan evler var. Temeli atılmayan binalar var. 100’ün üzerinde aile burada konteynır kentte kalıyoruz. Kaldığımız konteynırlar birbirine yapışık. Dışarıda koronavirüs var. Bu da bizi kaygılandırıyor” dedi.

BUNA YAŞAMAK DENİRSE

Güner Saygılı isimli yurttaş ise “Sivrice ilçesinde yaşıyordum şu an konteynır kentteyim. 3 çocuk babasıyım. Bir çocuğum yeni doğdu. Konteynırda kışın yaşam zor. Elektrik yoktu ben yaptım, musluk yoktu ben taktım, kapı kolu yoktu ben aldım. Hiçbir yardım yok. Bir odada yaşıyoruz. Nisanda herkese evi teslim edilecekti güya ama bu yavaşlıkla imkânsız. Bitirin evimize geçelim desek de sesimizi duymazlar. Depremde ölmedik ama yaşamıyoruz da” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası evi ağır hasarlı olduğu için kira yardımı alarak başka bir ev tutan Zeynep Demir de “Çalışmıyorum, tek başıma yaşıyorum. Öksüz, yetimim. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oturuyordum. Bizim mahallede 18 bina var yıkılması gereken. 1 yıl oldu hiçbiri yıkılmadı. Evimi boşalttım bana 11 bin TL kira yardımı yaptılar. Belediyeye kalsa evim ekimde kasımda yıkılacaktı. Milleti kandırıyorlar. 1 yıldır git gel yapıyorum hâlâ bir gelişme yok” diye tepki gösterdi.