Elçin Sangu yeni projeyle dönüyor
Elçin Sangu'nun yeni dizisindeki partnerleri belli oldu. İşte Star TV'nin O3 Medya imzalı yeni iddialı dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin başrol oyuncuları...
Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen, 'İyi Günde Kötü Günde' dizisi ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yapımına O3 Medya’nın imza attığı başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı 'İyi Günde Kötü Günde', yeni sezonda Star TV’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yeni başlangıçlar, baş döndürücü bir aşk ve evliliğe giden hayaller… Peki tüm bu planlar kaderin beklenmedik hamlesi ile alt üst olursa? Leyla, Sarp ve Melisa’nın birbirine düğümlenen ilişkileri izlenlere kahkahaları anlar vadediyor.
İyi Günde Kötü Günde, güçlü isimleri, sürükleyici hikayesi ve eğlenceli anlatımıyla yeni sezonda çok konuşulacak. Çekimlerine önümüzdeki hafta İstanbul’da başlanacak olan dizi yakında Star’da.
Kaynak: Medya Radar
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