Elektrik aboneliğini devretmedi: İşte 8 yıl sonra gelen karar

20 Eylül 2020 Pazar, 10:21

Yıllarca çalıştırdığı dükkânı 2005 yılında bir başkasına devreden Ö.K. isimli esnaf, elektrik aboneliğini kapatmadı. 2013 senesinde elektrik dağıtım şirketi, ödenmemiş faturaları tahsil etmek için emekli esnafı icraya verdi.

Ö.K., haciz işlemine itiraz etti. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yolunu tutan elektrik dağıtım şirketi avukatı, aboneliğin Ö.K. adına kayıtlı olduğunu, borcun ödenmesi gerektiğini bildirdi. Mahkeme, esnafın işyerini üçüncü bir kişiye devrettiğini, belirtilen elektriği kullanmadığı gerekçesiyle davanın redddine hükmetti. Davacı şirket kararı temyiz etti.

Yargıtay 3. Hukuk Dâiresi, emsâl bir karara imza attı. Davalı Ö.K.'ın aboneliği devretmediği için aboneliğin yürürlükte olduğunu, çıkartılan borçtan Ö.K.'nn sorumlu olduğuna hükmetti. Kararda, "Çıkartılan borçtan hem Ö.K. hem de fiziki kullanıcı sorumludur. Borcu iki taraf müteselsilen ödemelidir" denildi.

3. Hukuk Dâiresi, oy birliği ile mahkeme hükmünün bozulmasına karar verdi.



