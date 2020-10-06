Elektrik faturasından nasıl tasarruf edilir?

06 Ekim 2020 Salı, 12:44

Elektriğe zam gelmesiyle birlikte mesken kullanıcılarının kafasında nasıl tasarruf ederim sorusu oluşmaya başladı. Henüz kışın kendini tam hissettirmemesi ve ısıtıcıları açma gereği duyulmaması elektrik kalemlerini bir nebze azaltsa da artık evlerde daha çok vakit geçirildiği için sürekli prizde olan eşyalar günlük tüketimin büyük bir kısmını oluşturuyor.

BEYAZ EŞYALAR ELEKTRİK ENERJİSİNİN YÜZDE 61,8’İNİ KULLANIYOR

Beyaz eşyalar evde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 61,8’ini kullanıyor. Beyaz eşyalar kendi içinde incelendiğinde buzdolabı yüzde 18’lik tüketim oranı ile ilk sırada. Onu yüzde 7,5 ile televizyon ve yüzde 7,3 ile çamaşır makinesi takip ediyor. Bu da beyaz eşyaların verimli enerji sınıfının önemini gösteriyor. Ev geneline bakıldığında beyaz eşyalardan sonra elektrik kullanımı dağılımında sıralama yüzde 11 ile aydınlatma, yüzde 9 ile mutfak içi kullanım, yüzde 7,5 ile sıcak su ve yüzde 7,4 ile ısınma şeklinde devam ediyor.

Kış aylarında hem elektrik hem de doğalgaz faturalarından tasarruf etmenin 11 yolu...

1) Elektriği en çok ne zaman kullandığınıza bakın: Mesken ve ticarethane kullanıcıları elektriği tek veya çok zamanlı kullanıyor. Tek zamanlı tarifede tüm gün boyunca tek tip enerji bedeli uygulanırken çok zamanlıda elektrik kullanım yoğunluğuna göre gün üçe bölünüyor. Bu saat dilimleri de 06:00-17:00 - 17:00-22:00 - 22:00-06:00 olarak ayrılıyor. Elektriğin en pahalı olduğu saatler 17.00 - 22.00 olarak öne çıkıyor. Eğer bu saatlerde evde bulunmuyorsanız veya elektriği diğer saat dilimlerine nazaran daha az kullanıyorsanız üç zamanlı tarife size uygun olabilir. Bu saat dilimlerindeki tüketimlerinizi elektrik faturanız üzerinde görerek kararınızı verebilir ve üç zamanlı tarife kullanmaya başlamak için elektrik tedarikçinizle iletişime geçebilirsiniz.

2) Elektrik tedarikçinizi değiştirin: Aylık 85 TL ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız elektrik tedarikçinizi değiştirerek tüketiminizi azaltmaya gerek kalmadan yüzde 10 ile yüzde 25 arasında tasarruf edebilirsiniz. Üstelik mevcut tedarikçinize ödediğiniz teminatı geri alıp yeni tedarikçinize teminat ödemezseniz bir yılda 3-4 aylık elektrik faturası tutarı kadar tasarruf edebilirsiniz.

3) Cihazları prizden çıkartın: Elektrikli aletleri kullanmadığınız zaman stand by konumunda bırakmak yerine tamamen kapatır veya prizden çıkartırsanız aylık elektrik faturanızdan en az yüzde 2 tasarruf edersiniz.

4) Çamaşırları nemliyken ütüleyin: Ütünün ısısı yeterli olacağından ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Ütünün termostatını kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlamak tasarrufa yardımcı olur. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle maksimum elektrik tasarrufu sağlanır. Ayrıca 60ºC yerine 40ºC'de çamaşır yıkamak, yüzde 55'e kadar enerji tasarrufu demek.

5) Ampulleri değiştirin: Geleneksel ampulleri düşük enerjili veya LED olanlarla değiştirmek daha az enerji harcamanızı sağlar. LED ampuller elektrik enerjisinin yüzde 90’ını ışığa çevirir, böylece ısınma ile kaybolan enerjinin oranı oldukça düşük olur. Ayrıca ampulleri ve lambaları temiz tutmak, tüketimde yüzde 20 oranında tasarruf getirir.

6) Kettle’ı filtreyle kullanın: Hava soğuk olduğu zaman sürekli çay kahve içme ihtiyacı bu ürünün kullanımını artırıyor. Ancak kettle, en çok elektrik harcayan ev aletlerinden. Kettle’da oluşan kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli.

7) Önce havlu sonra saç kurutma makinesi: Yazın güneşin ve sıcak havanın yardımıyla saç kurutma makinesini neredeyse hiç kullanmıyoruz. Ancak kışın bu alet olmazsa olmaz. Saç kurutma makinesi kullanımında tasarruf sağlamak için saçı önce havlu ile iyice kurulayıp ardından makineyi kullanmak gerekiyor.

8) Evinize yalıtım yaptırın: Evde iyi bir yalıtım yapılması, kışın ısıtma ve yaz aylarında soğutma ihtiyacında yüzde 20 ile 30 arasında bir düşüş anlamına gelir. Çift camlı pencereler ve ısının kaçmasını önleyen önlemlerle tasarruf edilebilir.

9) Buzdolabı sıcaklığını ayarlayın: Buzdolabının iç ortam sıcaklığını 3 ile 7 derece arasında ayarlayın. Ayrıca dolabın arka kısmını havalandırılmış ve tozsuz tutmak gerekir, bu da enerji tasarrufu yapmayı sağlar.

10) Mutfakta da tasarruf yapın: Yemek yaparken pişmesine 5 dakika kaldığında ocağı söndürebilirsiniz. Yemek mevcut ısıyla pişmeye devam eder. Küçük porsiyonlarda yemek pişirmek çabuk pişmesini sağlarken israfı da önler. 11) Tasarruflu beyaz eşyaları tercih edin: Enerji verimliliği yüksek beyaz eşyalar kullanmak elektrik faturasında yüzde 50’ye kadar tasarruf anlamına gelir.