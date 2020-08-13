Elektrik kesintilerine 'leylek göçü' yanıtı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 17:11

Tokat’ın Erbaa ilçesinde son aylarda sıklıkla, TEİAŞ’a ait nakil hatlarından kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor



TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kesintilere leyleklerin neden olduğu belirtildi.

Erbaa İlçesinde yaşanan kesintiye ilişkin açıklamada "154 kV Erbaa - Yaprak HES hattının yenileme kapsamında açık olması ve bu dönemde ilçeyi besleyen tek hat konumunda olan 154 kV Erbaa - Tepekışla HES hattında, hat güzergâhında özellikle buğday hasadı döneminde oluşan yoğun kuş (Leylek) göçlerinin geçici arızalara sebebiyet verdiği tespit edilmiş olup bu arızalar ekte liste halinde sunulmuştur. Yenileme kapsamındaki 154 kV Erbaa - Yaprak HES hattının Aralık 2020’de devreye alınması ile sorunlar ortadan kalkacaktır" denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca 10.03.2020 tarihinde iki defa olmak üzere ağırlıklı olarak Temmuz ve Ağustos aylarında 4 dakika ile 11 dakika arasında toplam olarak 16 defa yaşanan elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.