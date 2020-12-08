Elektronik cihaz sigortasında prim üretimi ekimde yüzde 67 arttı

08 Aralık 2020 Salı, 06:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) ekim ayı verileri, toplam prim üretiminin özellikle hayat branşı kaynaklı olarak yavaşladığını ortaya koydu. Ekimde toplam prim üretimi yüzde 9.8 artarak 6.6 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda hayatdışı prim üretimi yüzde 19.1 artarak 5.6 milyar lira, hayat primi ise yüzde 23.7 düşüşle 995 milyon lira oldu. Hayatta prim, azalışa geçtiği eylülde de yüzde 11.2 düşmüştü. İlk 10 ayda ise toplam prim üretimi yüzde 21 artarak 65.9 milyar lira, hayatdışında yüzde 17.3 artarak 53.6 milyar lira ve hayatta yüzde 41 artışla 12.2 milyar lira oldu.

‘ALACAK’TA DÜŞÜŞ

Hayatdışının alt branşlarına bakıldığında, elektronik cihaz sigortası prim üretiminin aylık bazda yüzde 66.7 artışla 77.6 milyon lira, ilk 10 ayda da yüzde 25 artışla 615 milyon liraya çıkması dikkat çekti. Buna karşın alacak (kredi) sigortası prim üretiminin aylık bazda yüzde 59.6 azalarak 9.8 milyon liraya inmesi, ticaretin zorlaştığı mevcut ortamda şaşırttı. Bu branşta 10 aylık üretim ise yüzde 10 artarak 231.2 milyon lira oldu. Yine ekimde, en büyük branşlardan zorunlu trafik sigortasında üretim yüzde 14.5 artışla 1.7 milyar lira, kaskoda yüzde 24.9 artışla 996 milyon lira oldu. Öte yandan TSB yönetimi, geçen hafta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (SEDDK) ziyaret ederek güncel konularda görüş alışverişi yaptı. TSB’den yapılan açıklamada sektörle ilgili öncelikli konular hakkında bilgi verildi. Buna göre, Anayasa Mahkemesi’nin trafik sigorta genel şartlarındaki bazı maddeleri iptali sonucunda piyasada boşluk olmaması için gerekli düzenlemelerin yapılması, Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin güncellenmesi, hayat sigortalarında çeşitliliğin artırılması, 18 yaşın BES’e dahil olması, kapsamlı gözetim altyapısı ile sektörün yakından izlenmesi gibi konularda çalışmalar yapılacak.

‘TAVAN’ SÜRECEK

Ayrıca SEDDK, yayımladığı “2021 Yılında Uygulanacak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge ile, zorunlu trafik sigortasında tavan prim uygulamasının yeni yılda da devam edeceğini duyurdu.

ENGELLİLERE YÜZDE 5 EK KATKI PAYI VERECEKLER

Anadolu Hayat Emeklilik’in, Dünya Engelliler Vakfı (DEV) işbirliği ile engelli bireyler için “DEV BES” planını hayata geçirdiği açıklandı. Bu plana göre yüzde 25 devlet katkısına ek olarak şirket tarafından ilk yıla özel yüzde 5 ek katkı payı verilecek. Resmi kayıtlara göre Türkiye’de özel durumu olan 5 milyon kişi olduğunu hatırlatan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Bundan sonra engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak yeni ürün tasarımlarına devam etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

KONUT FATURALARINI KORUMA ALTINA ALACAKLAR

MetLife Emeklilik ve Hayat, mevcut asistans paketini “Dört Dörtlük Plus Asistans”a dönüştürdü. Genel Müdürü Deniz Yurtseven’in verdiği bilgiye göre, Denizbank ve Odeabank aracılığıyla sunulan “Ödemelerim Güvende Ferdi Kaza Sigortası” bordrolu çalışan için istemdışı işsizlik, bordrolu olmayanlar için kritik hastalıklar risklerine karşı elektrik, su ve doğalgaz gibi düzenli fatura ödemelerini koruma altına alıyor. Yeni asistans hizmetine ise klima bakımı, kombi bakımı ve halı yıkama da dahil edildi.

NAKLİYECİLER İÇİN YENİ POLİÇELER GELİŞTİRİYORLAR

Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği bünyesinde bu yıl faaliyete geçen ve “mütüel sigortacılık” prensibiyle çalışan “TMT Karşılıklı Sigorta Kooperatifi”, yılın ilk 10 ayında 34.3 milyon liralık prim üretimi büyüklüğüne ulaştı. TMT Sigorta Genel Müdürü Dr. Levent Özer, Türkiye genelinde 4 bin taşıyıcı kooperatifi ve bu alanda çalışan 200 bin girişimci olduğunu hatırlatarak hedeflerini şöyle ortaya koydu: “Öncelikle kasko ve nakliyat branşında faaliyet göstermeye başladık. Ayrıca üyelerimizin ihtiyacı olan, özellikle nakliyat branşı altında çalışacak taşıyıcı mali sorumluluk sigortası bizim önemli ürünlerimizden biri olacak. Özel sigorta ürünleri ve makul fiyat temel prensibimiz.”

‘MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ’

Koru Sigorta Hasar Direktörü Tuncay Demirel, doğal afetlerin sektörü büyük oranda etkilediğine dikkat çekerek, hasara anında müdahale etmelerinde, saha ile sürekli iletişim halinde olmalarının etkili olduğunu belirtti. En önemli önceliklerinin doğru hasar ve maliyet ilkelerinin icrasında müşteri memnuniyetinin göz ardı edilmemesi olduğunu aktaran Demirel, şöyle devam etti: “Bu memnuniyeti olumsuz etkileyecek her eylem bizim ölçeğimizdeki şirketlerin büyümesinin önündeki büyük engeller arasında yer alıyor. Müşteriden kastımız sadece sigortalılar değil, trafik sigortasından mağduriyet yaşayanlar dahil acentelerimiz, eksperler, anlaşmalı kurumlar, tedarikçiler gibi tüm paydaşlarımızı kapsıyor.”

SİGORTACILAR KÖMÜRDEN UZAKLAŞIYOR

Sivil toplum kuruluşları ile sosyal hareketlerden oluşan Insure Our Future (Geleceğimizi Sigortala) küresel ağı, sigorta şirketleriyle ilgili “Sigortacılık, Fosil Yakıtlar ve İklim Değişikliği 2020 Karnesi”nin dördüncüsünü yayımlandı. Karneye göre, sigortacıların kömürden çekilmesi, bu tür projelerin sigortalanmasını zor ve yüzde 40’a kadar daha pahalı hale getiriyor. Ancak sigortacılar petrol ve doğalgaz konusunda ise harekete geçmiyor Rapora göre, birincil sigorta pazarının yüzde 12.9 ve reasüransın yüzde 48.3’ünü temsil eden 23 şirket, kömür projelerine yönelik teminatlarını sonlandırdı ya da sınırlandırdı. Yine toplam yatırımları 12 trilyon dolar olan 65 sigorta şirketi, kömürü portfolyosundan çıkaran ya da yeni kömür yatırımı yapmamayı taahhüt eden politikalar benimsedi. CAN Europe (Avrupa İklim Eylem Ağı) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz ise raporu şöyle değerlendirdi:

TÜRKİYE’YE ELEŞTİRİ

“Sigorta endüstrisi, ‘1.5 derece iklim hedefi’ ile tutarlı projeleri sigortalayarak sıfır karbonlu bir ekonomiye geçişi sağlamak için benzersiz güce sahip. Bu trendin çok uzağında kalan Sinosure gibi sigorta devleri için ise Türkiye hâlâ fosil yatırımlarının girebildiği birkaç ülkeden biri. Martta Türkiye Varlık Fonu ile imzaladığı anlaşmaya göre Sinosure, enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerindeki projelerine 5 milyar dolara kadar sigorta desteği sunabilecek.”

‘İYİ YAŞAM’ İÇİN AXAFİT YENİLENDİ

Axa Sigorta, müşterilerinin yanı sıra sağlıklı yaşam sürmek isteyen herkesin hizmetine sunduğu AxaFit mobil uygulamasını yeniledi. İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan’ın verdiği bilgiye göre, “İyi Yaşam” uygulamasıyla kullanıcılar, günlük plan oluşturarak atılacak adım sayısı, tüketilecek su miktarı ve kişiselleştirilmiş egzersiz programı gibi özelliklerle hedefler belirleyebiliyor ve buna ulaşmak için istedikleri sıklıkta hatırlatma mesajları alabiliyor. Kullanıcılar ayrıca her ay belirlenecek bir konu ile sağlıklı yaşam konularında bilgilendirici videolara erişebiliyor. Uygulama kişisel karbon tasarrufu sonuçlarını da kullanıcılarına sunuyor.

TAMAMLAYICI SAĞLIK BÜYÜK TALEP GÖRDÜ

Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç’ın verdiği bilgiye göre, Eylül 2019’da 1.2 milyon tamamlayıcı sağlık sigortası kullanıcısı varken, salgının da etkisiyle bu sayı geçen eylülde 1.6 milyonu geçti. Hastalıkların ve tedavi maliyetlerinin sigortanın önemini bir kez daha gösterdiğini söyleyen Ortaç, “Pandemi gösterdi ki tamamlayıcı sağlık sigortası bir tercih değil aslında bir zorunluluk. Bugün itibarıyla 577 adede ulaşan özel hastanelerin kullanımı da her geçen gün artıyor. Sigortalı başına en fazla yatırım yapan şirket olarak, hızla büyüyen bu alanda son bir yılda sektör ortalamasının oldukça üzerinde büyüme gösterdik” dedi.