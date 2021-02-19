Eleştirmen Ayşegül Sönmez’den yeni bir tiyatro oyunu

19 Şubat 2021 Cuma, 16:48

Ayşegül Sönmez, evde geçirdiği karantina günlerinde Bob Dylan‘ın cover bir şarkısından aldığı ilhamla “Mary’e Bir Mesaj Götür“ü yazdı.

Tiyatro oyununun seslendirmesi Kültür ve Turizm bakanlığı desteğiyle oyunun yazması için yazarı teşvik eden Cengiz Temel‘in kurucusu olduğu Toy İstanbul adına gerçekleşti.

Dilek Tora‘nın yapımcılığını yaptığı oyunu Başak Kıvılcım Ertanoğlu yönetti.

Dilek Tora, Cansu Diktaş, Sezgi Deniz, Duygu Pelit, Oğuz Evren, Burak Uyanık, Kerem Pilavcı, Özlem Zeynep Dinsel ve Başak Kıvılcım Ertanoğlu seslendirdi.