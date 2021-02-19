Eleştirmen Ayşegül Sönmez’den yeni bir tiyatro oyunu

2016’da bir müzisyen, bir oyuncu, bir haberci ve bir yazarın Duygu Asena’nın otobiyografik romanı Kadının Adı Yok’un kadın kahramanına ses verdiği “Kahramanlar Hep Erkek”i sahneye koyan Sanatatak kurucusu ve genel yayın yönetmeni Ayşegül Sönmez’in yolu bir kez daha tiyatro ile kesişti.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2021 Cuma, 16:48
Eleştirmen Ayşegül Sönmez’den yeni bir tiyatro oyunu
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Ayşegül Sönmez, evde geçirdiği karantina günlerinde Bob Dylan‘ın cover bir şarkısından aldığı ilhamla “Mary’e Bir Mesaj Götür“ü yazdı.

Tiyatro oyununun seslendirmesi Kültür ve Turizm bakanlığı desteğiyle oyunun yazması için yazarı teşvik eden Cengiz Temel‘in kurucusu olduğu Toy İstanbul adına gerçekleşti.

Dilek Tora‘nın yapımcılığını yaptığı oyunu Başak Kıvılcım Ertanoğlu yönetti.

Dilek Tora, Cansu Diktaş, Sezgi Deniz, Duygu Pelit, Oğuz Evren, Burak Uyanık, Kerem Pilavcı, Özlem Zeynep Dinsel ve Başak Kıvılcım Ertanoğlu seslendirdi.


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