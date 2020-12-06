Eleştirmenlere göre bu yılın en iyi filmleri

Sinema sitelerinden World of Reel, 100 film eleştirmeninin oyları sonucunda 2020’nin en iyi 40 filmini bir araya getirdiği bir liste hazırladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2020 Pazar, 02:00
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İşte Filmloverss'ın yayımladığı; IndieWire, The Guardian, The New Yorker gibi önde gelen yayınlarda yazan yüzden fazla eleştirmenin oylarıyla belirlenen filmlerin listesinin ilk 20'si şöyle:

1. Nomadland - Chloé Zhao

2. First Cow - Kelly Reichardt

3. Never Rarely Sometimes Always - Eliza Hittman

4. Da 5 Bloods - Spike Lee

5. Minari - Lee Isaac Chung

6. I’m Thinking of Ending Things - Charlie Kaufman

7. Lovers Rock - Steve McQueen

8. The Invisible Man - Leigh Whannell

9. The Trial of the Chicago - Aaron Sorkin

10. Mank - David Fincher

11. Bacurau - Juliano Dornelles ve Kleber Mendonça Filho

12. David Byrne’s 

American Utopia - Spike Lee

13. Palm Springs - Max Barbakow

14. Tenet - Christopher Nolan

15. Dick Johnson Is Dead - Kirsten Johnson

16. Bad Education - Cory Finley 

17. Time - Garrett Bradley

18. The Assistant - Kitty Green 

19. Vitalina Varela - Pedro Costa

20. Soul - Pete Docter


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