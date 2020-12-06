Eleştirmenlere göre bu yılın en iyi filmleri
Sinema sitelerinden World of Reel, 100 film eleştirmeninin oyları sonucunda 2020’nin en iyi 40 filmini bir araya getirdiği bir liste hazırladı.
İşte Filmloverss'ın yayımladığı; IndieWire, The Guardian, The New Yorker gibi önde gelen yayınlarda yazan yüzden fazla eleştirmenin oylarıyla belirlenen filmlerin listesinin ilk 20'si şöyle:
1. Nomadland - Chloé Zhao
2. First Cow - Kelly Reichardt
3. Never Rarely Sometimes Always - Eliza Hittman
4. Da 5 Bloods - Spike Lee
5. Minari - Lee Isaac Chung
6. I’m Thinking of Ending Things - Charlie Kaufman
7. Lovers Rock - Steve McQueen
8. The Invisible Man - Leigh Whannell
9. The Trial of the Chicago - Aaron Sorkin
10. Mank - David Fincher
11. Bacurau - Juliano Dornelles ve Kleber Mendonça Filho
12. David Byrne’s
American Utopia - Spike Lee
13. Palm Springs - Max Barbakow
14. Tenet - Christopher Nolan
15. Dick Johnson Is Dead - Kirsten Johnson
16. Bad Education - Cory Finley
17. Time - Garrett Bradley
18. The Assistant - Kitty Green
19. Vitalina Varela - Pedro Costa
20. Soul - Pete Docter
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