Eleştirmenlere göre bu yılın en iyi filmleri

06 Aralık 2020 Pazar, 02:00

İşte Filmloverss'ın yayımladığı; IndieWire, The Guardian, The New Yorker gibi önde gelen yayınlarda yazan yüzden fazla eleştirmenin oylarıyla belirlenen filmlerin listesinin ilk 20'si şöyle:

1. Nomadland - Chloé Zhao

2. First Cow - Kelly Reichardt

3. Never Rarely Sometimes Always - Eliza Hittman

4. Da 5 Bloods - Spike Lee

5. Minari - Lee Isaac Chung

6. I’m Thinking of Ending Things - Charlie Kaufman

7. Lovers Rock - Steve McQueen

8. The Invisible Man - Leigh Whannell

9. The Trial of the Chicago - Aaron Sorkin

10. Mank - David Fincher

11. Bacurau - Juliano Dornelles ve Kleber Mendonça Filho

12. David Byrne’s

American Utopia - Spike Lee

13. Palm Springs - Max Barbakow

14. Tenet - Christopher Nolan

15. Dick Johnson Is Dead - Kirsten Johnson

16. Bad Education - Cory Finley

17. Time - Garrett Bradley

18. The Assistant - Kitty Green

19. Vitalina Varela - Pedro Costa

20. Soul - Pete Docter