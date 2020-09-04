Elif Eroğlu, İngiltere Müzik Yarışması'nda birinci oldu

Antalya’da yaşayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elif Eroğlu keman performansıyla, İngiltere’de 27 ülkeden 214 gencin katıldığı 3’üncü New Talent British International Youth Müzik Yarışması’nda 12-15 yaş grubunda birinci oldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2020 Cuma, 13:59
Abone Ol google-news

Fotoğraf: Twitter (@elifplaysviolin)

Çalışmalarını keman öğretmeni Daniya Kaynova ile sürdüren Eroğlu, bu derecesiyle birlikte uluslararası müzik yarışmalarında dokuzuncu kez birincilik elde etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere’deki yarışmaya online olarak katılan Eroğlu, haberi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

“3. New Talent British International Youth Müzik Yarışmasında 27 Ülke 214 yarışmacı arasından tek Türk katılımcı olarak, 12-15 yaş grubunda 1. oldum. Çok mutluyum. Ailem, öğretmenim ve sizlere çok teşekkür ederim.”


Video Haberler