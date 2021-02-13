Elit İşcan: İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamamak için ellerinden geleni yapıyorlar

13 Şubat 2021 Cumartesi, 13:07

Aynı dizide oynadığı rol arkadaşı Elit İşcan’a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan oyuncu Efecan Şenolsun hakkında beraat kararı verildi.



Beraat kararının ardından BirGün'e açıklamalarda bulunan Elit İşcan, "Mahkemenin verdiği beraat kararını kesinlikle kabul etmiyorum. Bunu sorumsuzca bir karar olarak görüyorum. Erkek adaletin örneklerini zaten defalarca görmüştük, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamamak için ellerinden geleni yapıyor bizi korumak ile yükümlü tüm organlar. Tüm bunlar olurken Efecan Şenolsun’un tüm duruşmalara takım elbisesini giyip gelmesi ve üzgün bir suratla “Çok samimi arkadaştık” diye yalan söylemesi yeterli oluyor! Çıkan karara şaşırmamakla birlikte tabi ki de hayal kırıklığına uğradım, adalet sistemine zaten olmayan güvenim tekrardan sarsılmış oldu. Biz kadınların işinin ne kadar zor olduğunu yine gördüm. Keza karşı tarafın ve avukatının savunmalarını, başarısız oyunculuklarını da midem bulanarak izledim. Tam da karşı çıktığımız mücadelesini verdiğimiz şeyin savunmasını yaptılar aslında, sinema TV tiyatro sektöründe çalışmanın cinsel tacizi, cinsel saldırıyı normal kıldığı üzerinden kurdular tüm argümanlarını" dedi.



"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Tüm bunlardan dolayı çok öfkeliyim ama mücadele etmeye ve direnmeye devam edeceğim diyen İşcan, "Onların erkek adaleti varsa bizim de kadın dayanışmamız var. Hem dava öncesinde hem de sonrasında çok fazla destek mesajı aldım. Duruşma salonunda benimle birlikte dört avukatım vardı. Feminist avukatlarım o kadar güçlü, iyi bir savunma yaptılar ki kendilerini hayranlıkla izledim, o salonda onlarla birlikte olduğum için kendimi çok şanslı hissettim.

Biliyorum ki bu dava ile setlerdeki ayrımcılık, homofobi ve cinsiyetçilik bitmeyecek. Ama bu sektörde çalışan tüm kadınlar ve LGBTİ+’lar yalnız olmadıklarını, olmayacaklarını bilecekler. Sadece bunun için bile bu kadar eziyet çekmeye değdi doğrusu. Benimle ilk günden itibaren dayanışan herkese tekrardan çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



