Elmadağ Belediye Başkanı Aşkın: "Terk edilen köpeklere biz sahip çıkıyoruz"

04 Mart 2021 Perşembe, 02:00

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yaşayan yurttaşlar, kim olduğu bilinmeyen kişilerin çok sayıda köpeği arabalar içerisinde ilçeye getirdiğini ve hayvanları sokaklara terk ettiğini anlatıyor. CHP’li Elmadağ Belediyesi ise terk edilen bu hayvanlara yaptığı kulübeler ve beslenme alanlarıyla sahip çıkıyor. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, bölgeye bırakılan hayvanların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Elmadağ’da yurttaşlar ilçeye arabalarla çok sayıda köpek getirildiğini ve sokağa terk edildiğini söylüyor. Yurttaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda ve rutin denetimlerle, sokağa terk edilen bu hayvanlara Elmadağ Belediyesi sahip çıkıyor. Belediye veterinerleri, Hayvanları Koruma Yasası çerçevesinde müdahalede bulunuyor; hayvanların tedavi, aşılama ve bakım hizmetlerinin yanı sıra besleme ihtiyaçlarını da karşılıyor. Belediye, ayrıca, kış aylarının gelmesi ve soğuk havaların etkisini artırmasıyla ormanlık alanlar içerisindeki farklı noktalara köpek kulübeleri de yaptı. Kulübelerin bulunduğu alanın etrafına da fidan dikimi gerçekleştirildi.

"HAYVANLARI KORUMA YASASI ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTMEKTEYİZ"

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, “Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli olan ekibimiz ile Hayvanları Koruma Yasası çerçevesinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ancak bölgemize sık sık topluca bırakılan sokak hayvanları açısından sorunlar yaşamaktayız. Bu konunun ciddiyetinin farkında olarak, bölgemize izinsiz bırakılan hayvanlara biz de aynı muameleyi yapmıyor ve bu davranışı da doğru bulmuyoruz. Onların da yaşama hakkını gözetiyor, aşı, tedavi, kısırlaştırma ve besleme ihtiyaçlarını gerçekleştiriyoruz” dedi. Çevre ilçelere de çağrı yapan Aşkın, “Çevre ilçelerden isteğimiz; sokak hayvanlarına sahip çıkmalarıdır” ifadelerini kullandı. İlçedeki hayvanların iyi koşullarda yaşaması için çalıştıklarının altını çizen Aşkın, “Can dostlarımız, hayatlarını olumsuz etkileyen hava koşullarında, yeni yapmış olduğumuz kulübelerinde, hem beslenebilecekler hem de yaşayabilecekler. En güzel şekilde hayatlarını sürdürmeleri için onları misafir edeceğiz, beslenmelerini ve tedavilerini gerçekleştireceğiz. İnşallah kısa zamanda yeni yaşam alanlarıyla da mutlu olacaklar. Onların canları bize emanet” diye konuştu.