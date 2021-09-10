Elon Musk, Jeff Bezos'u tiye aldı: "İşe yaramazsa ölüme dava açacak"

10 Eylül 2021 Cuma, 00:00

Blue Origin, NASA'nın astronotları Ay'a götürecek uzay aracının inşası için SpaceX'le anlaşmasına nisanda itiraz etmiş, bunun reddedilmesinin ardından konuyu ağustosta mahkemeye taşımıştı.

Bezos'un kurucusu olduğu bir diğer şirket Amazon'a bağlı uydu interneti çalışmaları yürüten Kuiper Systems de SpaceX projesi Starlink'in uydularla ilgili başvurusuna iki hafta önce itiraz etmişti.

Musk, Bezos'un yaşlanmaya karşı çalışmalar yürüten Altos Labs adlı startup'a yatırım yaptığına dair haberlerin ardından 7 Eylül'de attığı tweet'te aralarındaki çekişmeden dem vurdu:

"Bu işe yaramazsa Bezos ölüme dava açacak!"

MIT Tech Review'in haberine göre bu yıl kurulan Altos Labs, bilim insanlarına ödediği 1 milyon dolara (yaklaşık 8,5 milyon TL) varan maaşlarla adından söz ettiriyor.

Şirket, hücrelerin nasıl yaşlandığı ve bu sürecin nasıl tersine çevrileceği konusundaki araştırmalarının umut vaat ettiğini bildirdi. Haberde, şirketle ilgili bilgiye sahip kaynakların, Bezos'un da Altos Labs'e yatırım yaptığını söylediği yazıldı.

Öte yandan bu, Musk'ın Bezos'a ilk göndermesi değil. SpaceX CEO'su, Blue Origin'in faaliyetlerine odaklanmak için Amazon CEO'luğundan ayrılan Bezos hakkında 27 Ağustos'ta şöyle konuşmuştu:

"Bezos'un, SpaceX'e dava açacağı tam zamanlı bir iş için emekli olduğu ortaya çıktı."

Musk üç hafta önce de "Lobicilik ve avukatlarla yörüngeye çıkılabilseydi, Bezos şu anda Plüton'da olurdu" demişti.

Kaynak: Independent Türkçe