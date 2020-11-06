Elon Musk, Starlink için tarih verdi

06 Kasım 2020 Cuma, 10:04

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX'in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink bir kez daha gündemde.

Twitter üzerinden proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk, gelen bir soru üzerine Starlink'in Avrupa'da kullanıma gireceği tarihi açıkladı.

Musk, "Aşağı enlem boyları için daha fazla uydu gerekiyor. Bu nedenle muhtemelen Ocak ayında" ifadelerini kullandı.

Musk Avrupa Birliği’nin bu konuda herhangi bir regülasyonu olmadığı için tüm ülkelerden tek tek izin almaları gerektiğinin altını çizdi.

SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor. Özel uzay şirketi bu hedefe 2027 yılında ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: NTV