Elon Musk yeni hedefini açıkladı: Teksas'ta Starbase kenti istiyor
SpaceX'in sahibi Elon Musk, şirketinin Teksas'taki fırlatma merkezinin bulunduğu Boca Chica Village'ın adını Starbase olarak değiştirilmesini önerdi.
Tesla'nın ve SpaceX'in yöneticisi milyarder Elon Musk, dünyada kendi uzay kentini oluşturmak için kolları sıvadı.
Twitter'dan paylaşım yapan Musk, SpaceX fırlatma merkezlerinin bulunduğu Teksas'taki kasabaya yeni isim önerdi.
Musk, Boca Chica Village'ın adının Starbase (Yıldız üssü) olarak değiştirilmesini teklif etti. Musk paylaşımında, "Oradan Mars'a, dolayısıyla yıldızlara" ifadelerini kullandı.
SpaceX'in yeni nesil Starship fırlatma araçları Boca Chica Village'dan fırlatılıyor. Starship araçları henüz test aşamasında ama Elon Musk amacına ulaşırsa, "SpaceX, Starship'i, Starbase'den fırlattı" deme şansına sahip olacak.
Musk'ın ilgili isim değişikliği için resmi başvuru yapmadığı belitildi. Cameron County hakimi Eddie Trevine Jr., "SpaceX ve Elon Musk bunu yapmak istiyorlarsa, yasalara uymak zorundalar. Cameron County, yasaya uygun başvuruları değerlendirecek" dedi.
Kaynak: NTV
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