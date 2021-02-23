Elon Musk'tan iddialı açıklama: Starlink internet hızını ikiye katlayacak
Twitter'da bir kullanıcının hız testi paylaşımına yanıt veren Elon Musk, Starlink'in bu yıl internet hızını ikiye katlayacağını ifade etti. Ayrıca Musk'a göre Starlink, özellikle düşük ve orta nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde en iyi internet çözümü.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Elon Musk, uzay taşımacılık şirketi SpaceX’in uydudan internet projesi Starlink ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
SpaceX’ten Starlink beta kiti alan ve ilk hız testi dahil deneyimini paylaşan bir Twitter kullanıcısına yanıt veren Elon Musk, Starlink’in yakın geleceği ile ilgili umut veren açıklamalarda bulundu.
Webtekno'nun aktardığına göre söz konusu Twitter kullanıcısı, paylaşmış olduğu hız testi ekran görüntülerinde Starlink ile en fazla 130 Mbps internet hızı alabildiğini ve gecikmenin (ping) 30 ila 40 ms arasında olduğunu gösteriyor. Bu hız testi sonuçlarına yanıt veren Elon Musk ise yakın gelecek hızın ikiye katlanıp gecikmenin yüzde 50 düşmesini vadediyor.
'DÜŞÜK YA DA ORTA NÜFUSLU BÖLGELERDE EN İYİ ÇÖZÜM
Bu yıl hız ikiye katlanacak, yaklaşık 300 Mbps ve gecikme yaklaşık 20 ms’e düşecek” diyen Musk, böylece Starlink beta süreci için kayıt oluşturan kullanıcıların yıl içinde görmesi muhtemelen hız artışını da paylamış oldu. Ancak bu hız ve gecikme sürelerinin yalnızca “hedef” olduğunu unutmamak gerekiyor.
Elon Musk ayrıca bu yıl dünyanın büyük bir çoğunluğunun, gelecek yıl ise tamamının Starlink’in kapsama alanında olacağını belirtiyor. Starlink’in kentsel alanlarda her zaman avantajlı bir çözüm olacağını ifade eden Musk, düşük ya da orta nüfuslu alanlarda ise en iyi hizmet sağlayıcı olacağını ifade ediyor.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı
Video Haberler
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı