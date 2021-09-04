Elvis Presley'nin ünlü tulumu ve pelerini 400 bin dolardan açık artırmaya çıkarılıyor

04 Eylül 2021 Cumartesi, 16:40

Efsanevi müzisyen Elvis Presley'nin meşhur tulumu ve pelerini, yaklaşık 400 bin dolardan açık artırmaya çıkarılacak. Ünlü sanatçı, altın ve kırmızı süslemeli, kuşgözü kumaştan yapılma beyaz tulumunu 1972'de New York'ta Madison Square Garden'da sergilediği bir dizi performansında giymişti.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Kruse GWS Auctions'ın satışa sunduğu Bill Belew tasarımı kıyafet, özellikle Madison Square Garden'da verdiği 4 konserin de biletlerinin tükendiği göz önünde bulundurulduğunda Presley'nin giydiği en unutulmaz kostümlerden biri.

Tulumla uyumlu pelerin de açılış fiyatı 50 bin dolardan (yaklaşık 415 bin TL) müzayedede yer alacak.

Hollywood temalı müzayedede, aralarında bir zamanlar şarkıcıya bir hayranı tarafından hediye edilen İncil'in bir nüshasının ve şarkıcının berberinin sakladığı bir saç koleksiyonunun da bulunduğu Presley temalı başka eşyalar da var.

Müzayedeye katılanlar 1967'den 1973'e kadar müzisyenle evli olan Priscilla Presley'le özel bir öğle yemeği fırsatı için de teklif verebilecek.

Çiftin bir kızı olmuştu: Oyuncu Riley Keough da dahil 4 çocuğu olan Lisa Marie Presley.

Müzayedeye yer almasına dair PEOPLE'a konuşan Priscilla, “'Neden bunun bir parçası olmayayım ki?' diye düşündüm" dedi ve ekledi:

“Eskiden bu miras satışları hakkında farklı düşünüyordum ama yaşlandıkça bunları değerini gerçekten bilecek birine devretmek zorunda olduğumu fark ettim.”

Öğle yemeğine katılacak olan Kruse GWS'nin kurucusu Brigitte Kruse, Priscilla için şunları söyledi:

“O tam bir deneyim ve bilgi zenginliği.”

“Priscilla'yı öğrenmeden Elvis'i öğrenemezsiniz. İsimleri eşanlamlıdır.”

Müzayedede elde edilen gelirin bir kısmı, Priscilla'nın geçen ay 95 yaşında ölen annesi Ann'e saygı sunmak amacıyla ölümcül hastalığı bulunan yetişkinleri ve ailelerini destekleyen Dream Vakfı'na bağışlanacak.