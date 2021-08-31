NBA efsanesi Michael Jordan'ın iç çamaşırı açık artırmaya çıkarıldı
ABD'li basketbol efsanesi Michael Jordan'ın kullanılmış iç çamaşırı, eski koruması tarafından açık artırmaya çıkarıldı.
Basketbol dünyasının efsanevi ismi Michael Jordan, sıra dışı bir açık artırma haberiyle ABD medyasının gündeminde.
Kariyeri boyunca kullandığı ayakkabılar, formalar ve çeşitli eşyalar zaman zaman müzayedelerde satışa sunulan 58 yaşındaki efsanenin, bu kez iç çamaşırı satışa çıkıyor. Lelands Müzayede tarafından açık artırmaya çıkarılan iç çamaşırı için "çokça kullanılmış" ifadesi dikkat çekiyor.
New York Post’un haberine göre, iç çamaşırının Jordan’ın Chicago Bulls’ta oynadığı dönemde giyildiği ve içinde kuru temizle etiketi bulunduğu da not düşüldü.
Açılış fiyatının 500 dolar (4 bin 183 TL) olacağı açıklanan iç çamaşırı Jordan’ın koruması John Michael Wozniak’ın koleksiyonu arasında bulunuyordu.
MÜZAYEDE, 25 GÜN SONRA SONA ERECEK.
Jordan’la Bulls günlerinde bozuk para ile bahis oynamasıyla tanınan Wozniak, geçtiğimiz dönemde de çeşitli eşyaları açık artırmaya çıkarmıştı. Bunlar arasında ayakkabılar, formalar ve gömlekler gibi kıyafetler yer alıyor.
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