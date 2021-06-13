Elysee Sarayı açıkladı: Genelkurmay Başkanı'nın istifası kabul edildi

13 Haziran 2021 Pazar, 16:48

Fransa’da Genelkurmay Başkanı Lecointre, görevinden ayrılıyor. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Lecointre’ın birkaç ay önce görevi 14 Temmuz’da bırakmak istediğine dair istifasını sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını kabul ettiği Lecointre’a görevindeki 4 yıl boyunca sürdürdüğü sonsuz çaba için teşekkür ettiği aktarıldı.

Lecointre’ın yerini Kara Kuvvetleri Komutanı General Thierry Burkhard alacak.

Temmuz 2017’de görevde olan General Lecointre da çıktığı televizyon programında kendi isteğiyle istifa ettiğini, göreve geldiğinden bu yana 4 yıl görev süresinin yeterli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Macron’un cumhurbaşkanı olmasından 3 ay sonra göreve gelen Lecointre, bir siyasetçiyle ilişkilendirilmek istemediğini söyledi.

General Lecointre’ın selefi Pierre de Villiers, Temmuz 2017’de bütçe kısıtlamaları ve reformları gerekçe göstererek istifa etmişti.