“Emek hırsızlarıyla mücadele vereceğiz”

26 Mayıs 2020 Salı, 14:00

Futbol Akademisi Kurucusu Fatih Yurt, “Emek hırsızlarıyla sonuna kadar mücadele vereceğiz” dedi.

Gerçekleştirdiği doğru ve kaliteli futbol eğitimi ile kısa sürede Kayseri’de futbol altyapısının ilk adresi haline gelen Fatih Yurt Futbol Akademisi, futbolcularının ve antrenörlerinin aklının çelinmesinden şikayetçi. Futbol altyapısındaki gelişmelere dair görüşlerini açıklayan Teknik Direktör Fatih Yurt, yakın zamanda birçok kulüpte Fatih Yurt Futbol Akademisi’nden yetişmiş futbolcu ve antrenör göreceklerini söyledi.

Temel hedefleri olan oyuncu yetiştirme konusunda istedikleri noktaya doğru ilerlediklerini ifade eden Fatih Yurt Futbol Akademisi kurucusu Fatih Yurt, verdikleri futbol eğitiminin anaokulu mesabesinde olduğunu kaydederek, “Fatih Yurt Futbol Akademisi olarak 2019 Şubat ayında resmen kurduğumuz ve 2019 Nisan Ayında faaliyetlerimize başladığımız günden itibaren her zaman kaliteli ve doğru futbol eğitimini kendimize ilke edindik. Temel amaçlarımızdan biri olan oyuncu yetiştirmek konusunda iyi noktalara doğru gidiyoruz. Eğitimi bir bütün olarak düşündüğümüzde nasılki örgün eğitimin kademeleri var bizim de futbol eğitimimizin işlevi, anaokulu işlevine eşdeğerdir. Normal planlamalarımıza göre kurulduktan 3 yıl sonra ülkemizdeki bütün profesyonel takım altyapılarına veya altyapıya önem veren bütün takımlara oyuncu vermeye başlayacağız. Bu belki daha kısa zaman içerisinde de olabilir. Bu konuda ilk önceliğimiz tabiki şehrimizin takımı olan Kayserispor ve diğer Kayseri takımlarımız” dedi.

Oyuncularının gideceği kulüpleri belirlemede bazı kriterler koyduklarını belirten Teknik Direktör Yurt, gelişim sağlayamayacağına inandıkları kulüplere futbolcu vermeyeceklerini söyleyerek, “Oyuncularımızın gideceği kulüpleri belirleme konusunda bazı kriterlerimiz var. Bunlardan en önemlisi gideceği kulübün altyapıya bakış açısı. Sonrasında tesis ve imkan konusunda iyi seviyede olması. Bütün bunlarla birlikte elbetteki oyuncunun ve ailesinin de bizimle aynı fikirde olması. Hangi oyuncunun gideceği konusunda ise; bütün teknik heyetin verdiği rapor öne çıkacaktır” diye konuştu.



"SADECE FUTBOLCU DEĞİL, ANTRENÖR DE YETİŞTİRİYORUZ"



İyi oyuncuların iyi antrenörlerle gelişeceğinin altını çizen Teknik Direktör Yurt, yakın zamanda birçok kulüpte kendi kulüplerinde yetişmiş antrenörler göreceklerini kaydederek, “Teknik heyetimizde hem tecrübeli hem genç arkadaşlarımız var. Ayrıca gerek sahanın içerisinden gelen gerekse akademik olarak eğitimini tamamlamış antrenörlerden kurulu bir ekibiz. İyi oyuncular, iyi antrenörlerle gelişir. Bundan dolayı özellikle genç antrenörlerimizin gelişimiyle yakından ilgileniyoruz. İlerleyen yıllarda profesyonel takım altyapılarında ya da Kayseri amatör takımlarında bizim akademimizde çalışmış stajını bizde tamamlamış genç antrenörler göreceksiniz. Çünkü kaliteli bir ekibe sahibiz” dedi.

Son dönemde karşılaştıkları çirkinliklere de ayrı bir parantez açan tecrübeli teknik adam, emek hırsızlarıyla sonuna kadar mücadele vereceklerine vurgu yaparak, “Bütün bu güzel düşüncelerimize rağmen, verdiğimiz eğitimi, mücadeleyi emeği hiçe sayan, bizden gizli oyuncunun velisi ile görüşüp onları ikna etmeye çalışan ya da boş vaadlerle insanların kafasını karıştırmaya çalışan kültür yoksunu antrenör müsveddeleri var. Bu çirkin davranış bizim bünyemizde çalışan antrenörlerimiz için de geçerlidir. Bizden izin alınmadan antrenör arkadaşlarımızla yapılan görüşmelerle veya transfer teklifleri ile karşılaşıyoruz. Bunlar bizi çok üzüyor. Buradan bütün spor kamuoyuna sesleniyorum: Bütün kulüplere kapımız sonuna kadar açık. Eğer istedikleri oyuncu ya da antrenör var ise gelip bizimle görüşsünler. Bizim bilgimiz dahilinde, istedikleri oyuncu ya da antrenör arkadaşlarımızla görüşebilirler. Kimsenin önünü kapatmak niyetinde değiliz. Tam tersine yardımcı olmak için varız. Yeter ki saygı içerisinde dürüstlük çerçevesi içerisinde olsun” ifadelerini kullandı.



