Emek Partisi'nin genel başkanı belli oldu

Emek Partisinin 9'uncu olağan kongresinde genel başkanlık görevine Ercüment Akdeniz seçildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2020 Pazar, 16:07
Emek Partisi'nin genel başkanı belli oldu
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Emek Partisi 9’uncu kongresi, “Sömürüye, salgına, savaşa karşı birlik, dayanışma, mücadele” sloganıyla Ankara'da toplandı.

Emek Partisi (EMEP) 9. Olağan Kongresi, pandemi koşulları nedeniyle sınırlı katılımla Ankara Batıkent’te Meydan AVM’de toplandı. Kongrede gerçekleştirilen seçimle Emek Partisi Genel Başkanlığı görevine Ercüment Akdeniz seçildi.


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