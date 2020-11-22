Emek Partisi'nin genel başkanı belli oldu
Emek Partisinin 9'uncu olağan kongresinde genel başkanlık görevine Ercüment Akdeniz seçildi.
Emek Partisi 9’uncu kongresi, “Sömürüye, salgına, savaşa karşı birlik, dayanışma, mücadele” sloganıyla Ankara'da toplandı.
Emek Partisi (EMEP) 9. Olağan Kongresi, pandemi koşulları nedeniyle sınırlı katılımla Ankara Batıkent’te Meydan AVM’de toplandı. Kongrede gerçekleştirilen seçimle Emek Partisi Genel Başkanlığı görevine Ercüment Akdeniz seçildi.
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Tartışmalara Saymaz da dahil oldu
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
- Yufka alırken dikkat!
- Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama
Video Haberler
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
- AKP destekçisi kadını sus pus eden soru!
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Pelikancılara, 'kamu yararına dernek' statüsü verildi
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Tartışmalara Saymaz da dahil oldu
- Davutoğlu: Albayrak af talep etmiyor, meydan okuyor
- Yufka alırken dikkat!
- Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama